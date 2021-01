Raziskava pokazala: 30 odstotkov se jih vrne v bolnišnico, eden od osmih umre

Stroka že ves čas trajanja epidemije opozarja na dolgotrajne in zaskrbljujoče posledice okužbe z novim koronavirusom. Raziskava, ki so jo opravili na univerzi Leicester pa celo kaže, da se skoraj tretjina tistih, ki so covid 19 prebolevali v bolnišnicah, v petih mesecih po preboleli okužbi zaradi zapletov vrne v bolnišnico, eden od osmih pa umre. Raziskavo so izvedli v prvem valu pandemije izvedli na univerzi Leicester in vanjo vključili 47,780 oseb, ki so v prvem valu potrebovale bolnišnično zdravljenje.Strokovnjaki so ugotovili, da covid vpliva na delovanje organov in povzroča dolgotrajne in celo usodne posledice. Najbolj na udaru je srce, pojavljajo se diabetes, kronične bolezni pri delovanju ledvic in jeter. Vodja raziskave, profesor, ki se primarno ukvarja z diabetesom in vaskularno medicino pravi, da je to največja študija o covidu, ki je vključevala odpuščene bolnike do zdaj.»Ljudje, ki odhajajo domov imajo dolgoročne posledic in kmalu pridejo nazaj,« je dejal in dodal, da je število tistih, ki se vrne veliko in zaskrbljujoče. Profesorja so ugotovitve presenetile, presenetilo ga je tudi to, da imajo ljudje toliko različnih težav. Pravi še, da še ni jasno, zakaj prihaja do diabetesov in da bolniki razvijejo tako diabetes tipa 1 in tipa 2.Poudarjajo še, da so med dolgoročnimi posledicami covida tudi dolgotrajna utrujenost, zadihanost, težave s spominom in koncentracijo.