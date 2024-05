Putin s širšo politično delegacijo pri beloruskem kolegu Lukašenku

Ruski predsednik Vladimir Putin se je danes v Minsku srečal z beloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom. Glavne teme pogovorov predsednikov in delegacij obeh držav so bila varnostna in gospodarska vprašanja, Putin pa je med drugim potrdil, da bosta Rusija in Belorusija utrdili sodelovanje na področju obrambe.

Ruski predsednik Putin se je v četrtek in danes mudil na obisku v Belorusiji, kjer je z Lukašenkom med drugim razpravljal o varnostnih in gospodarskih vprašanjih, ob tem pa sta voditelja potrdila sodelovanje na področju obrambe in energetske oskrbe, vključno z jedrsko energijo.

Lukašenko je povedal, da sta ob Putinovem obisku državi sklenili več sporazumov glede ruske oskrbe z nafto in plinom za Belorusijo, o čemer pogovori tečejo že več let. »Menim, da bosta obe vladi dokončno oblikovali sporazume v prihodnjih dneh,« je po navedbah ruske tiskovne agencije Ria Novosti dejal beloruski voditelj.

Širša politična delegacija

Putin je že v četrtek zvečer ob pristanku v Minsku povedal, da namerava z Lukašenkom med drugim razpravljati tudi o sodelovanju Belorusije v vojaških vajah s taktičnim jedrskim orožjem. Po današnjem srečanju z beloruskim kolegom je povedal še, da med državama »ni odprtih vprašanj«.

Putina je na obisku v Minsku spremljala širša politična delegacija, v kateri so bili njegov svetovalec za mednarodne zadeve Jurij Ušakov, namestnika predsednika ruske vlade Denis Manturov in Aleksander Novak, obrambni minister Andrej Belousov in zunanji minister Sergej Lavrov.

Gre sicer za njegov drugi obisk v tujini, potem ko je v začetku meseca prisegel za peti mandat na položaju predsednika Rusije. V okviru prvega obiska v tujini po začetku novega mandata se je ruski voditelj 16. in 17. maja mudil na Kitajskem.