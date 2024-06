Kolumna Mateja Lahovnika: Sporočila volitev

Po evropskih volitvah so vsi izjavljali, da so zadovoljni. V Svobodi so dobili dva mandata, tretji pa se jim je izmuznil le za nekaj tisoč glasov, kar je veliko, glede na trenutne razmere v državi. Ne gre pa spregledati, da so pred dvema letoma prejeli 410.769 glasov, na teh pa ob sicer precej manjši udeležbi le 148.403.

V SDS so s štirimi poslanci zmagovalci, ampak njim volivci z izvolitvijo najmlajše kandidatke s preferenčnimi glasovi sporočajo, da je čas za osvežitev in veliko več novih mladih obrazov, sicer bo njihov doseg omejen na tradicionalne volivce. V SD in NSi so zadovoljni, da so se sploh obdržali v evropskem parlamentu, Vladimir Prebilič pa, ker bo Kočevje zamenjal za Bruselj. Na naslednjih volitvah bi očitno lahko pomembno vlogo na desni sredini imela Peter Gregorčič, ki je SLS skoraj spravil v evropski parlament, in Logar s svojo Platformo omahovanja oziroma sodelovanja. Prebilič bo očitno poskusil povezati manjše liste, ampak glede na le en dobljen mandat njegove liste ni pričakovati, da bi Robertu Golobu prevzel primat na levi sredini.

Prihaja poletje in čas dopustov ter zabav, ampak nobenega dvoma ni, da bo politična jesen zelo pestra. Vsi, ki ne tiščijo glave v pesek, lahko opazijo, da je zdravstveni sistem pred sesutjem in da ljudje na upravnih enotah ne morejo brez težav opraviti niti tako preprostih opravil, kot je pridobitev osebnih dokumentov. Slovenska povprečna plača ne dosega niti polovice avstrijske, vse več zaposlenih pa ugotavlja, da se zaradi visoke progresivne obdavčitve dohodkov ne splača dodatno delati.

Z julijem bomo dobili še nov obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo, ta pa sploh še ni zagotovljena, ker so na resornem ministrstvu zamočili. Preveč ministrov v vladi se obnaša, kot da je že dovolj nekaj obljubiti in potem nič konkretnega narediti. Slovenci nismo nestrpni niti sovražni in praviloma tudi dajatve plačujemo redno, če vemo, kaj bomo za to dobili. Marsikoga pa moti, da je oblast zelo učinkovita, ko je treba izterjati davke in prispevke, in veliko manj, ko je treba zagotoviti učinkovite javne storitve.