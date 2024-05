Putinove rakete s hitrostjo 900 kilometrov na uro lahko dosežejo Slovenijo v nekaj minutah

Vladimir Putin bi lahko preusmeril rakete, ki trenutno bombardirajo Ukrajino, drugam v Evropo in ne bi jih bilo mogoče prestreči, opozarja upokojeni general.

Te rakete bi, če bi bile izstreljene iz Rusije, potrebovale okoli 90 minut, da bi dosegle Veliko Britanijo. Lahko udarijo iz vseh smeri in bi verjetno prispele v valovih od 60 do 90 izstrelkov naenkrat. Do Slovenije bi potemtakem prispele še veliko hitreje.

Upokojeni general Sir Richard Barrons je izjavil, da bi bila Velika Britanija nemočna pred takšnim napadom, saj njihovim oboroženim silam manjka raven zračne in protiraketne obrambe, kot jo ima Ukrajina. »Nismo je potrebovali,« je dodal.

V intervjuju za oddajo The Sun's World At War je opozoril: »Projektili, ki padajo na Kijev, bi lahko padli na London. In zračna obramba Kijeva je veliko, veliko boljša. Tudi precej starejša ruska križarska raketa, če navedem Kh-101, izpuščen iz letala nad zahodno Rusijo, prispe v London v 90 minutah s 500-kilogramsko eksplozivno bojno glavo in natančnostjo dveh metrov.«

Zadene lahko večino Evrope

Raketa Kh-101 ima zmožnost zadeti večino delov Evrope, saj ima doseg 4400 kilometrov. Potuje lahko s hitrostjo 900 km/h, poroča Mirror.

Zasnovana je tako, da se izogne čitalnikom in radarju z letenjem na »višini, ki objema teren«. Druga raketa, ki bi lahko grozila Evropi, je križarska raketa Kalibr, ki se izstreljuje s podmornice, in ima doseg 2500 kilometrov.

Kijev med ruskim obstreljevanjem. FOTO: Emin Sansar Anadolu Agency Via Afp

Medtem ko bi rakete lahko izstrelili iz Rusije, bi bilo bolj smiselno, da bi jih Kremelj izstrelil iz Atlantika, Baltika ali Severnega morja ali pa »uporabil letalo, da bi Združeno kraljestvo lahko napadli kot otok, iz vseh smeri.«

Evropski sistem zračne obrambe Sky Shield sicer za obrambo uporablja ameriške rakete Patriot, izraelske Arrow-3 in nemške IRIS-T.