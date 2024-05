Reuters poroča, da je Putin pripravljen končati vojno

Ruski predsednik Vladimir Putin je pripravljen na prekinitev vojne v Ukrajini, poroča Reuters, ki povzema ruske vire in dodaja, da bo Putin nadaljeval vojno, če se Zahod in Kijev ne bosta primerno odzvala na njegovo pripravljenost.

Putin naj bi v razpravah s svojimi svetovalci izrazil nezadovoljstvo, ker vidi vpletanje Zahoda kot poskuse zaviranja pogajanj z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. »Putin se lahko bori, kolikor dolgo je treba, vendar je pripravljen tudi na prekinitev ognja, torej, da zamrzne vojno,« je dejal visoki ruski vir, ki sodeluje s predsednikom.

Agencija Reuters dodaja, da so enake informacije prejeli od štirih do petih oseb, s katerimi jim je uspelo priti v stik, a vsi želijo zaradi lastne varnosti ostati anonimni.

Uradni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da so v Kremlju že večkrat poudarili, da so za odprt dialog glede dosega ciljev in da si ne želijo »večne vojne«. Ukrajinske oblasti na vprašanja Reutersa niso odgovorile.