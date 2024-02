Putin dal vojski tri tedne, bo Ukrajina zdržala ta strahoten pritisk?

Ameriški inštitut za preučevanje vojne (ISW) je objavil podrobno analizo razmer na bojišču v Ukrajini. Z osvojitvijo Avdijevke je Rusija naredila prvi korak k osvojitvi celotnega Donbasa, Rusi pa zdaj napredujejo z vseh strani in Ukrajina se bo težko zdržala, če ne bo dobila pomoči od Zahoda.

Ruski poskusi zasedbe razmeroma majhnih mest in vasi v vzhodni Ukrajini od pomladi 2022 niso prinesli velikega uspeha kljub krvavim bitkam in znatnim izgubam na obeh straneh.

Med ofenzivo v začetku lanskega leta so si ruske sile zadale pomembnejše cilje, a je bil tudi ta prodor slabo zasnovan in izveden. Sedaj pa ruska ofenzivna akcija poteka po kar štirih oseh, od severa proti jugu: okoli Kupjanska in Sinkivke, od Tabajivke do Kruhljakovke, od Makijevke do Rajhorodke in/ali Borove ter od Kremina do Drobiševa in/ali Limana.. Po mnenju ISW bi takšna ruska ofenziva v Harkovu in Lugansku v vzhodni Ukrajini verjetno vodila do pomembnih uspehov.

Putin je dal rok

Ukrajinski glavni obveščevalni direktorat (GUR) je tako sporočil, da je ruski predsednik Vladimir Putin vojaškemu poveljstvu dal tri tedne časa, da prevzame popoln nadzor nad Luganskom. General Vadim Skibicki, namestnik vodje GUR, je v intervjuju za Interfax razkril, da želi Putin imeti popoln nadzor nad Luganskom pred prihajajočimi predsedniškimi volitvami, ki bodo v Rusiji potekale 15. in 17. marca.

»Putin želi pokazati, da jim je uspelo vrniti ozemlja, ki jih je Ukrajina osvobodila po začetku agresije. To bi nato aktivno uporabili v informacijskih in psiholoških operacijah,« je sklenil.