12 tarč: »Putin bo šel na ubijalski pohod, jaz sem na vrhu seznama«

Ameriški finančnik Bill Browder, ustanovitelj in izvršni direktor družbe Hermitage Capital Management, je na vrhu seznama ruskega predsednika Vladimirja Putina za odstrel.

Bill Browder FOTO: Peter Lindbergh

Kot navaja Mirror je Browder zaradi svojega aktivističnega delovanja stopil na peto Putinu, ki mu likvidacije nasprotnikov niso tuje. V preteklih letih so številni preiskovalni novinarji, člani opozicije in celo člani Putinove stranke doživeli sumljive nesreče v Rusiji. Zadnji v vrsti je Aleksej Navalni.

12 Putinovih tarč

Ameriški finančnik trdi, da ima Putin na seznamu ubijanja seznam najmanj 12 tarč. »Podal se bo na morilski pohod, ki bo vključeval vse sovražnike v Združenem kraljestvu,« trdi Browder. Browder meni, da je domnevna zastrupitev njegovega prijatelja Navalnega spodbudila Putina, čigar tarča bi lahko bili celo britanski politiki.

Vladimir Putin. FOTO: Sergei Bobylyov Afp

»Umor Alekseja je za Putina sprememba igre. Dejstvo, da je ubil najbolj priljubljenega in vidnega opozicijskega politika, očitno brez strahu pred posledicami, kaže, da so ljudje, ki nasprotujejo Putinu v Rusiji in tujini, veliko bolj izpostavljeni tveganju atentata,« je dejal in dodal, da je v Veliki Britaniji ogroženih vsaj ducat ljudi. Američan tako meni, da je Rusija postala kriminalna država, ki jo vodi elita, povezana s kriminalno organizacijo.