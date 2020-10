Ptujčani prosili za pomoč: neverjetno, kaj se je zgodilo

Anica Užmah, direktorica SB Ptuj FOTO: Franc Milosic

Ptujska bolnišnica se je v sredo na javnost obrnila s prošnjo po pomoči. Zapisali so, da so že v začetku tedna presegli vse načrtovane zmogljivosti in da obvladovanju epidemije in pomoči zbolelim namenjajo vse svoje kapacitete zaradi česar so na robu zmogljivosti. Njihov poziv so očitno slišali tisti, ki jim je to bilo namenjeno, saj je bil odziv izjemen, je povedala direktorica ptujske bolnišniceh.»Za našo bolnišnico je to izjemno velika obremenitev. Nujno potrebujemo kadrovsko pomoč ali v covid oddelku ali na necovid deloviščih, da se lahko naš kader prerazporedi v covid,« so zapisali in dodali, da z velikimi napori še zmorejo zagotavljati varnost storitev, da čutijo odgovornost, da pomagajo v največji meri, a da je vse usmerjeno v obvladovanje covida, zato prosijo za pomoč. »Apeliramo na koncesionarje in njihove zaposlene, upokojene medicinske sestre, dijake in študente.V imenu zaposlenih, ki delajo v nemogočih pogojih bomo hvaležni tudi za podporo v obliki kakšnih dobrin; voda, sokovi in podobno,« so zapisali.Dan po objavi javnega poziva, smo preverili, kakšno je stanje v bolnišnici in ali se je bilo kaj odziva na njihove prošnje. »Presenečeni smo nad velikim odzivom na prošnjo po pomoči. Odzvali so se koncesionarji, zdravstveni domovi, posamezniki …, ki bodo pomagali pri oskrbi bolnikov. Prejeli smo tudi veliko ponudb za pomoč pri različnih tehničnih opravilih (gasilska društva, CZ, mesta občina). Prav tako smo prejeli že veliko vode in sokov ter prigrizkov za sodelavce, ki požrtvovalno delajo na covid oddelku,« je v odgovoru zapisala direktorica ptujske bolnišnice Anica Užmah.Zasedenost na Ptuju se povečuje, tako kot po celotni državi. Pravi, da je covid intenzivna enota pripravljena na sprejem bolnikov.​Kar se tiče pomoči ministrstva za zdravje, pa je dejala, da so je deležni v takšni meri, kot vsi ostali. »Ukrepi protikoronske zakonodaje vključujejo tudi pomoč izvajalcem, povračilo materialnih stroškov, plačilo storitev, dodatki zaposlenim za delo s covid bolniki in drugi. Podporo nudi tudi Ministrstvo za zdravje, ki se neizmerno trudi, da bodo vsi, ki potrebujejo zdravniško pomoč, to tudi prejeli. Žal pa zdravstvenega kadra, ki bi ga potrebovali, ni mogoče dobiti,« je še pojasnila Užmahova.