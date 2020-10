Pomembno odkritje o protitelesih na novi koronavirus

Vprašanja glede moči, delovanja in trajanja odziva protiteles na novi koronavirus so še brez odgovora. A glede na raziskavo, ki jo je objavila revija Science, ima velika večina ljudi, ki so preboleli covid-19 v mili ali srednje hudi obliki, močan odziv protiteles IgG na virusni protein.Gostota protiteles pa je sorazmerno stabilna še vsaj približno pet mesecev, je pokazala nedavna raziskava pri zdravstvenem sistemu Mount Sinai (Mount Sinai Health System) v ZDA.Do 6. oktobra so testirali 72.401 ljudi in tiste, ki niso imeli protiteles z ustrezno veliko gostoto, izločili. V raziskavi je tako sodelovalo 30.082 ljudi, izvedli pa so jo na zelo občutljivem testu Mount Sinai ELISA v New Yorku.Medtem ko so odziv protiteles v primeru hude oblike covida-19 že sorazmerno dobro opredelili, pa je zelo pomembno poznati tudi njihov odziv pri milih in asimptomatičnih oblikah bolezni, saj je takšnih večina, so zapisali raziskovalci.Po njihovem mnenju bo ključno razumeti moč, ki jo ima odziv protiteles v teh oblikah, njegovo trajanje in delovanje. Prav tako bo pomembno določiti raven in trajanje njihove gostote, ki bi lahko varovala pred vnovično okužbo.Kot so spomnili, še vedno ni jasno, ali je človek po okužbi s sars-cov-2 zaščiten pred vnovično okužbo, in če je, kako dolgo. Znano je, da se pri običajnih koronavirusih pri človeku sprožijo protitelesa, ki lahko ostanejo več let in ščitijo pred vnovično okužbo ali omilijo bolezen, če se razvije. Opice pa okužba s sars-cov-2 ščiti pred vnovično okužbo vsaj nekaj časa.V načrtu imajo, da bodo raziskavo nadaljevali in sodelujoče spremljali daljši čas. Čeprav to po njihovih besedah ne bo privedlo do neizpodbitnih dokazov, da protitelesa varujejo pred vnovično okužbo, pa je zelo verjetno, da zmanjšajo možnost za ponovno okužbo. Prav tako bi s pomočjo rezultatov iz raziskave lahko oslabili bolezen covid-19, če se znova pojavi.