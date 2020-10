Strokovnjaki razkrili, kdaj bo epidemija pri nas dosegla vrh

Graf 1. FOTO: Institut Jožef Stefan

Graf 2. FOTO: Institut Jožef Stefan

Institut Jožef Stefan je objavil novo projekcijo poteka novega koronavirusa pri nas. Kot so zapisali na spletni strani, se je v prvem valu okužil približno odstotek prebivalstva, kar pomeni približno vsak 100. Na vrhuncu je bil delež kužnih približno 0,35 odstotka, kar pomeni približno vsak 300. prebivalec. V drugem valu se je do zdaj okužilo približno 5,5 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 18. prebivalec. Trenutno je delež kužnih približno 3,5 odstotka, kar pomeni približno vsak 29. prebivalec, in hitro raste. Do zdaj se je v obeh valih skupaj okužilo približno 6,5 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 15. prebivalec.Ob predpostavki, da bodo ukrepi, uvedeni 16. 10., le delno prijeli, ukrepi od 20. 10. pa polno ter zaustavili širjenje epidemije (reprodukcijsko število pod 0,9), se nakazujejo naslednje maksimalne številke ob navedenih datumih:• 2.637 dnevnih pozitivnih testov (z dnevno fluktuacijo do 5.000) 29. 10., potem počasen upad,• 813 hospitaliziranih 4. 11., potem počasen upad,• 216 na intenzivni negi 10. 11., potem počasen upad.Bolj ko bodo prijeli ukrepi od 16. 10., nižje bodo te maksimalne številke, kar bomo lahko spremljali v naslednjih dneh.V napovedi za pozitivne teste in bolnišnice so predpostavili, da ukrepi (z ukrepi so mišljeni ukrepi in njihovo izvajanje) od 16. 10. le delno primejo, da pa bodo ukrepi z 20. 10. dovolj učinkoviti in bodo R znižalo na 0,9, do takrat pa bo epidemija sledila trenutni dinamiki z R = 2,09 (pri tej vrednosti dobimo najboljše ujemanje s podatki) in 4 uvoženimi/dan. V tem primeru bo število dnevnih pozitivnih testov v prihodnjem obdobju fluktuiralo v območju od 500 do 4.000 okoli trenutne povprečne vrednosti 2.160, ki bo naraščala do 29. 10., ko bo dosegla vrh pri 2.637 (na sliki je zaradi sedemdnevnega povprečenja vrh že nekoliko prej, vrednost pa nižja), in bo nato začela upadati.V prognozi za bolnišnice sta predstavljena tudi scenarij za primer, da ukrepi od 16. 10. primejo (R = 0,9), in scenarij, da dosedanji sprejeti ukrepi ne bodo prijeli (po 20. 10. še naprej R = 2,09). Pričakujemo, da bo vpliv ukrepov od 16. 10. v naslednjih dneh naraščal in se bodo maksimalne vrednosti napovedi zmanjševale. Bolnišnice se polnijo že prek ukrepov od 16. 10., torej ti žal niso dovolj prijeli. Namen predstavitve različnih scenarijev je, da se seznanimo z negotovostmi in s karakterističnimi časi.