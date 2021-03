Proti nam drvi nevaren asteroid, če trči v Zemljo, ne bo lepo

V soboto ob 2.15 po srednjeevropskem času, bo mimo Zemlje letel ogromni asteroid 99942, ki so ga poimenovali Apofis (Apep) po egiptovskem bogu kaosa. Astronomi so zaskrbljeni, ampak bolj za prihodnost. Tokrat naj bi namreč asteroid mimo našega planeta letel na varni razdalji 0,11 astronomskih enot oziroma 16 milijonov kilometrov ali 44-krat dlje ,kot je naša Luna. Viden naj bi bil že s pomočjo manjših teleskopov. Steroid so prvič opazili leta 2004 in mu od tedaj sledijo na njegovi poti okoli sonca.



Apofis, ki ima povprečen premer 370 metrov, bo mimo našega planeta letel še leta 2029, takrat pa naj bi bil viden že s prostim očesom. Takrat naj bi bilo tudi moč natančneje izračunati verjetnost, ali bo leta 2068 tudi dejansko trčil z Zemljo. Po trenutnih izračunih je ta verjetnost 1 : 380.000. Ker pa se njegova orbita malenkost spremeni ob vsakem letu mimo Zemlje, ga astronomi nenehno spremljajo (če bi prišlo do kakšnih bistvenih sprememb).



Če bi dejansko prišlo do trka, ta ne bi bil zanemarljiv. Sprostila bi se energija enaka eksploziji 1200 megaton TNT, krater, ki bi nastal ob trku, pa bi imel premer okli 5,1 kilometra.

