Podrobnosti o Ficovih poškodbah. Zadet s 4 streli, ena stvar je nerazumljiva

Poročali smo, da se je slovaški premier Robert Fico, ki je bil v sredo hudo ranjen v poskusu atentata, v četrtek zbudil po večurni operaciji. Njegovo zdravstveno stanje se je v petek, drugi dan po atentatu, stabiliziralo, a je še vedno resno.

59-letnega predsednika vlade so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, potem ko je bil ustreljen v mestu Handlova v osrednjem delu države.

»Zdravniki so stanje stabilizirali, vendar njegovo življenje ni izven nevarnosti,« je v četrtek zvečer sporočil podpredsednik vlade in minister za obrambo Robert Kalinjak in dodal: »Ne morem še reči, da je napoved pozitivna, saj je obseg škode zaradi štirih strelnih ran obsežen.«

Minister za obrambo je potrdil, da je imel slovaški premier štiri strelne rane. Dve operativni ekipi sta Fica v Banski Bistrici operirali pet ur.

Po informacijah slovaškega portala SME je bil Fico dvakrat ustreljen v trup, v roko in v palec na nogi, kar odpira ključno vprašanje – kaj so počeli telesni stražarji, da je imel atentator čas, da natančno izstreli štiri naboje.

Po besedah ​​Kalinjaka ima premier trenutno »le omejeno sposobnost komuniciranja«, lahko govori, a le nekaj stavkov.

Spomnimo

Atentat se je zgodil v sredo v mestu Handlova. Juraj Cintula (71) je petkrat ustrelil, premierja so nato operirali in je zdaj v stabilnem, a resnem stanju. Atentat na Fica je sprožil mednarodno obsodbo in pozive k umiritvi političnih napetosti na Slovaškem, poroča telegraf.rs.