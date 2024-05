Nove podrobnosti o poskusu atentata: premier večkrat ustreljen, operirali so ga več ur

Slovaški premier Robert Fico, ki je bil v sredo hudo ranjen v poskusu atentata, je po večurni operaciji ponovno prišel k zavesti, so poročali lokalni mediji, ki jih navaja nemška tiskovna agencija dpa. Druge podrobnosti za zdaj niso znane.

59-letnega predsednika vlade so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, potem ko je bil ustreljen v mestu Handlova v osrednjem delu države.

Po dosedanjih informacijah je Fica zadelo več od skupno pet nabojev, kolikor naj bi jih izstrelil napadalec.

Policija je strelca pridržala nemudoma po napadu. Slovaški mediji so poročali, da je na premierja streljal 71-letni Juraj C., pisatelj in nekdanji uslužbenec zasebne varnostne službe iz kraja Levice.

»Mislim, da to lahko potrdim, da,« je pozneje tem navedbam prikimal notranji minister Matuš Šutaj Eštok.

Kljub embargu na informacije je televizijski postaji TA3 uspelo pridobiti videoposnetek, kjer osumljeni napadalec pravi, da se ne strinja z vladno politiko.

Voditelji pretreseni

Kmalu po objavi novice v sredo popoldne so začeli prihajati izrazi pretresenosti in podpore s strani voditeljev po vsem svetu.

Ameriški predsednik Joe Biden je streljanje obsodil kot grozljivo dejanje nasilja, generalni sekretar ZN Antonio Guterres pa je streljanje najostreje obsodil in ga označil za šokantno.

Policijska vozila, parkirana pred univerzitetno bolnišnico, kjer so operirali premierja. FOTO: Leonhard Foeger Reuters

Nemški kancler Olaf Scholz je na mediju X zapisal, da ga je novica o strahopetnem napadu globoko pretresla, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad označil za grozljiv in dejal, da si je treba na vsak način prizadevati, da nasilje ne bi postalo norma v nobeni državi, obliki ali sferi.

Ruski predsednik Vladimir Putin je poskus atentata označil za zavržen zločin. Ficovi politični nasprotniki premierja obtožujejo, da zavzema Rusiji prijazna stališča.

Odnosi med Slovaško in sosednjo Ukrajino so se po jesenski volilni zmagi levičarskega nacionalista Fica občutno ohladili, saj je že med kampanjo obljubljal, da Ukrajini več ne bo pošiljal orožja.