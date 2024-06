Naveza z Legendarno Leico se Xiaomiju še kako splača

Lani je bil slovenski trg prikrajšan za najmočnejši Xiaomijev fotofon, letos pa je novi paradni konj te kitajske znamke na prodaj tudi pri nas. Ena prvih stvari, ki jih opazimo na xiaomiju 14 ultra, je velikansko ohišje kamer, ki štrli iz ohišja telefona in opozarja, da gre za resen fotografski telefon. Omisliti si je mogoče tudi fotografski komplet (za okoli 200 evrov), ki vsebuje dodatno baterijo s sprožilcem in kolesci za nastavljanje, nastavek za klasične 67-milimetrske filtre in pokrovček za kamero, s čimer se ultra spremeni v pravi kompaktni fotoaparat.

Za okoli 200 evrov si je mogoče omisliti tudi poseben fotografski komplet.

Ultra kamera

Naveza s priznano nemško fotografsko znamko Leica se je Xiaomiju, tako kot prej Huaweiju, nedvomno obrestovala. Xiaomi 14 ultra se ponaša s štirioko hrbtno kamero, sestavljeno iz glavne širokokotne kamere (23 mm) s štiristopenjsko nastavljivo zaslonko (od f/1,6 do f/4), ultra širokokotne kamere (12 mm) ter dveh telefoto kamer (75 in 120 mm) s 3,2-kratno in petkratno optično povečavo slike, družbo pa jim dela še 3D globinski senzor. Vsa zrkla imajo po 50 milijonov slikovnih točk, obvladajo samodejno ostrenje, pri čemer glavnemu očesu pomaga še laserček, razen ultra širokokotne leče pa imajo vse kamere tudi optični stabilizator slike, ki poskrbi za mirno in vedno ostro sliko. Zanimivo pa je, da ima sicer odlična selfie kamera z 32 MP fiksno goriščnico (konkurenca selfie kamere opremlja tudi s samodejnim ostrenjem).

Lepo vidna fizično nastavljiva zaslonka glavne kamere FOTO: Staš Ivanc

Fotografije so pričakovano vrhunske, slike lahko zajemamo tako v raw kot jpg formatu in polni ločljivosti 50 MP (fotografije se sicer shranjujejo v velikosti 12,5 MP). Portretiranje je, zahvaljujoč se nastavljivi zaslonki, pravo veselje, krasne so tudi črno-bele in nočne fotografije, da o posnetkih, narejenih s telefoto lečama, niti ne govorimo. Tudi video je krasen, pri čemer znajo prav vse kamere snemati v ultra visoki ločljivosti 4K s 60 sličicami na sekundo, hrbtne kamere pa tudi v ločljivosti 8K. Glavna širokokotna kamera obvlada tudi video v ločljivosti 4K s 120 sličicami na sekundo, kar zagotavlja izjemno ostro sliko.

Ultra zmogljivosti

Kot se spodobi za telefon za jurja in pol, je opremljen z najmočnejšim androidnim procesorjem snapdragon 8 gen 3, testni primerek pa je imel zajetnih 16 GB delovnega spomina in 512 GB shrambe. Povsem odveč je reči, da vse leti kot sneta sekira in da bo tudi letelo še nekaj let. Xiaomi za svoj uporabniški vmesnik hyperOS, ki temelji na androidu, zagotavlja štiri leta nadgradenj operacijskega sistema in pet let varnostnih popravkov.

Xiaomi 14 ultra lepo sede v roko. FOTO: Staš Ivanc

Za sijajno podobo skrbi 17-centimetrski amoled zaslon s prilagodljivim do 120-herčnim osveževanjem slike in visoko svetilnostjo, dobra pa je tudi baterija s kapaciteto 5000 mAh, ki bo zagotavljala dovolj energije za celodnevno uporabo. Treba pa je upoštevati, da se bo s fotografiranjem in snemanjem videa seveda prej izpraznila. Na srečo je priložen 90-vatni napajalnik (kar pri konkurenci ni več nekaj samoumevnega), ki prazno baterijo napolni v dobre pol ure. Če pa imamo dovolj zmogljiv brezžični napajalnik (80 W), se napolni v slabe tri četrt ure. Pozabili niso niti na vodoodpornost po standardu IP68 (do pol ure 1,5 m globoko), zaslon pa pred praskami in udarci varuje Xiaomijevo zaščitno steklo.