Luka Jezeršek: »Gostom v Parizu bomo postregli pravo slovensko južino«

Jezeršek gostinstvo, vodilno gostinsko podjetje z več kot 40-letno tradicijo in izkušnjami na področju gostinstva ter organiziranja nepozabnih kulinaričnih doživetij, je s podpisom sodelovanja z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez (OKS-ZŠZ) postalo veliki partner Slovenske hiše v Parizu.

23-članska ekipa V Pariz odhaja 23-članska ekipa Jezeršek gostinstva, poleg kuharskega in strežnega osebja tudi štirje perspektivni študenti, izbrani na razpisu. Med njimi so Alja Potočar, Eliza Busija, Aljaž Ritmanič in Luc Jan Slapar, pa tudi Klara Šmigoc, ki jo lahko spremljamo v MasterChefu Slovenija, kot prejemnica laskavega naziva ambasadorka gostoljubja 2024, ki ga podeljuje Višja šola za gostinstvo in turizem Maribor.

»Veseli me, da smo podpisali pogodbo z Jezeršek gostinstvom, ki bo nedvomno poskrbelo za vrhunsko kulinarično izkušnjo v Slovenski hiši. To bo največja Slovenska hiša doslej in organizatorji pričakujejo, da se bo mimo nje sprehodilo okrog 100.000 obiskovalcev iger na dan. Z njimi smo že večkrat sodelovali. Vem, da so izjemni gostinci, in verjamem, da bodo poskrbeli za odlično, predvsem pa pristno slovensko kulinarično doživetje. S pridihom Francije, seveda. To, da bodo sladokusci in gurmani v Franciji zadovoljni, je pečat Jezeršek gostinstva,« je ob podpisu poudaril predsednik OKS-ZŠZ Franjo Bobinac.

Vem, da so izjemni gostinci, in verjamem, da bodo poskrbeli za odlično kulinarično doživetje.

V Jezeršek gostinstvu nadaljujejo tradicijo sodelovanja na najpomembnejših športnih dogodkih na svetu – olimpijskih igrah. Leta 1992 so za kulinariko poskrbeli v Albertvillu, leta 2018 pa na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu. Letos imajo še pomembnejšo vlogo, saj morajo poleg celostne gostinske ponudbe načrtovati dobavitelje Slovenske hiše v sodelovanju z OKS-ZŠZ. Med njimi so dolgoletni poslovni partnerji Jezeršek gostinstva: Koželj v sodelovanju z izbranimi slovenskimi vinarji, Fructal, Conditus, Vigros, Steyer, Argeta, Winterhalter, BWT operated by A-VODA in Proprima.

»Ponosni smo, da smo tudi letos partner Slovenske hiše, kjer bomo z dobavitelji poskrbeli, da bosta vrhunska slovenska kulinarika in kakovostna izvedba navdušili vse, ki bodo med olimpijskimi igrami obiskali Slovensko hišo,« je dejal direktor Jezeršek gostinstva Martin Jezeršek.

V Parizu ne bodo manjkali idrijski žlikrofi, štruklji, ajdova ričota, piranski brancin, kranjska klobasa, jedi iz ponve, zmagovalne pogače in dobrote iz sladke špajze. FOTOGRAFIJI: Matic Kremžar

»Gostom bomo postregli pravo slovensko južino, ki bo vsebovala suhomesne dobrote, izbrane sire z vseslovenskih gričev ter okusne tople jedi, med katerimi ne bodo manjkali idrijski žlikrofi, štruklji, ajdova ričota, piranski brancin, kranjska klobasa, jedi iz ponve, zmagovalne pogače in dobrote iz sladke špajze,« pestro kulinarično ponudbo predstavi kuharski mojster Luka Jezeršek.