Ministrica Vrečko nad poslanca Nemca: To je absolutno nekorektno z vaše strani

V tokratni Tarči so gostje analizirali izide volitev, s poudarkom na tem, kdo je večji in kdo malo manjši zmagovalec volitev. Gostje tokratne Tarče so bili: Matej Tonin (NSi), Matej Arčon (Svoboda), Romana Tomc (SDS), Asta Vrečko (Levica) in Matjaž Nemec (SD). Med slednjima, kljub temu da sta njuni stranki skupaj v koaliciji, se je zaiskrilo.

»Tu gre za resno opozorilo. Naša vlada mora svoje obljube analizirat in urediti odnose predvsem med seboj. In pa odnos do državljanov, to je dejstvo. Tisto, kar pa je treba poudariti, predvsem za levi politični pol, mi smo na novonastalih listah kot stranka izgubili preko 35 tisoč glasov. Če prištejem še glasove, ki jih je Levica dobila, pridemo do 60 tisoč glasov. Levo volilno telo je vrglo stran 60 tisoč glasov. To je bistveno več, kot smo jih SD uspeli zbrati, je bil kritičen Nemec, ki je bil sicer izvoljen v Evropski parlament. Poudaril je tudi, da je konec igric, da se bo treba zbrati. »15-letni preizkus z novimi obrazi je pred veliko preizkušnjo. Pred volitvami sploh nismo govorili o EU. Opozorilo gre premierju Golobu, kot partnerju, prijatelju, moramo se začeti ukvarjati sami s sabo ne pa z drugimi.«

A aktualna ministrica za kulturo Vrečki se z navedbami poslanskega kolega nikakor ni strinjala. »Moram tule odgovoriti gospodu Nemcu. Pač, glas za Levico ni glas vržen stan. To je absolutno nekorektno z vaše strani. Je glas za pravično družbo, strpnost in solidarnost. Če kdo misli, da nima uspehov v tej vladi, mora govoriti zase,« je dejala in ob tem naštela vse uspehe njene stranke v tej vladi.

Evropski poslanec SD se je strinjal, poudaril, da je bil narobe razumljen ter se opravičil.