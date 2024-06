Odpovedani leti, poplavljene ulice, plavajoči avtomobili ... Kaj se dogaja?!

Letališče v španskem mestu Palma na Majorki je moralo odpovedati vse lete, potem ko je otok v torek zajelo močno neurje. Ogromna količina padavin je zalila ulice, pa tudi skoraj celotno letališče.

Na posnetkih, ki krožijo po družbenih omrežjih, se eden od letaliških uslužbencev potopi na vzletno-pristajalno stezo, da bi pokazal, kako globoka je voda, drugi videoposnetki pa prikazujejo poplavljene letališke prodajalne, kjer se je udrl strop, poroča Daily Mail.

Slabo vreme je oviralo tudi pot zmagovalca tekmovanja »Race Across the World« Alfieja Wattsa, ki je nad situacijo potožil na svojem Instagramovem profilu. Povedal je, da ga je pričakalo poplavljeno letališče, nato pa so njegov let preusmerili drugam.

Sprva so predvidevali, da bodo zamude in odpovedi letov trajale vsaj do večera. Potniki letal, ki jim je medtem uspelo pristati, so ostali ujeti na stezi.

Odpovedanih več kot 100 letov

Tiskovni predstavnik letališča je dejal, da je bilo delovanje letališča prekinjeno za dve uri, v tem času nihče ni vzletel ali pristal, stanje pa naj bi se že vrnilo v normalo. Kakšne škode je poplava povzročila na letališču, ni mogel oceniti.

Večji del turistično priljubljene španske regije je prizadel naliv s točo, ki je povzročil tudi hudourniške poplave na cestah, ki so s seboj nosile tako avtomobile kot zabojnike za smeti.

Lokalni mediji so poročali, da so urgentne službe od ponedeljka zvečer zabeležile več kot 320 vremenskih dogodkov, pri čemer je najbolj prizadeta regija Levante, kjer naj bi se neurja nadaljevala do četrtka.