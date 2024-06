Neverjetno, kakšen nered so za seboj pustili osnovnošolci: »Mene je sram« (FOTO)

Po družbenih omrežjih je zaokrožila fotografija, ki jo je objavil voznik avtobusa. Na relaciji Škofja Loka–Ljubljana–Škofja Loka je v četrtek prevažal osnovnošolce, ti pa so očitno za seboj pustili kup raztresenih smeti. Voznik se sprašuje, ali se bodo v objavi nepridipravi prepoznali. »Meni je nerodno! Pa vam?« je zapisal.

Sramotni prizor je komentiral tudi Matej Lahovnik. »Včasih bi na šoli hitro ugotovili, kdo je kriv in učencem naložili primerno vzgojno kazen, npr. pobiranje smeti okrog šole, v teh časih se pa to kakor ne sme in razvajeni "sončki" mislijo, da je nad njimi samo modro nebo,« je zapisal ob poobjavljenih fotografijah.