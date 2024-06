Ubil lastne starše in od njih podedoval 1,8 milijona evrov, zdaj je znova na prostosti

35-letni Daniel Dighton je 30. septembra 2009 doma v južnem Londonu do smrti zabodel nekdanjega ravnatelja Barryja, 61, in Elizabeth Dighton, 60.

Patološki lažnivec je bil spoznan krivega uboja na osnovi zmanjšane prištevnosti. Povedali so mu, da bo moral odsedeti najmanj 15 let in da bo izpuščen le, če bodo menili, da ni več nevaren.

MailOnline razkriva, da je zdaj 49-letnega Dightona septembra 2023 priporočila komisija za pogojni izpust. To je bilo njegovo drugo zaslišanje za ta namen.

Tiskovni predstavnik komisije je dejal: »Lahko potrdimo, da je komisija za pogojne odpuste odredila izpustitev Daniela Dightona po ustnem zaslišanju. Odločitve odbora so osredotočene izključno na to, kakšno tveganje bi lahko zapornik predstavljal za javnost, če bi bil izpuščen, in ali je to tveganje v skupnosti obvladljivo.«

Dighton je tako odslužil samo 13 let zapora. Nekaj časa bo moral živeti s številnimi omejitvami, vključno z bivanjem v določeni namestitvi in ​​odobrenim seznamom ljudi, s katerimi bo lahko v stiku.

Tiskovni predstavnik britanskega zaporniškega sistema je dejal: »Odločitev o izpustitvi Daniela Dightona je sprejela neodvisna komisija za pogojne izpuste po temeljiti oceni tveganja. Zdaj je pod pogojnim nadzorom in ga lahko vrnejo v zapor, če bo kršil stroge pogoje.«

Izgubil je razsodnost, ko ga je mama označila za bedaka

Evening Standard je aprila 2012 poročal, da bo Dighton podedoval premoženje svojih staršev v višini 1,8 milijona evrov kot njun edini upravičenec, ker je bil obsojen zaradi uboja in ne umora. V skladu s kazenskim pravom bi mu, če bi bil obsojen umora, dedovanje bilo onemogočeno.

Idilična Anglija skriva mnoge srhljive skrivnosti. FOTO: Hannah Mckay Reuters

Daniel naj bi v preteklosti svojim staršem povzročal veliko skrbi, ker »ni imel nobenih interesov in je dneve lenaril po hiši, ponoči pa pil«.

Njegovi starši so morali skrivati denar, da ga ni vzel, je izvedelo sodišče. Tožilec Crispin Aylett QC je dejal, da je imel Dighton na dan umorov mačka, ker je prišel domov po dolgi noči popivanja, ki se je končalo v striptiz klubu. Njegovi starši so zadnje jutro preživeli po nakupih za dopust.

»Vrnili so se približno v času kosila in našli ležečega sina, ki je še vedno v postelji z mačkom,« je povedal Aylett. »Izbruhnil je prepir, verjetno takšen, ki bi ga bolj pričakovali od najstnika, ne 35-letnega moškega.

Daniel se je oborožil z dvema nožema in v brutalnem napadu do smrti zabodel oba starša. Očeta štirikrat, mamo pa več kot 20-krat. Njune krike je slišal sosed in poklical policijo.

Ob aretaciji naj bi morilec dejal: »To je bil prepir, ki je ušel izpod nadzora. Običajno ne znorim tako. Želim si, da bi lahko zavrtel čas nazaj.« Pozneje je psihologu povedal, da je izgubil nadzor, ko naj bi ga mama označila za bedaka.