Primc zelo hud na Jankovića: hotel predstaviti priročnik o zaščiti otrok pred LGBT, dobil pa ...

Ljubljanski mestni svetnik Aleš Primc, tudi prvak stranke Glas za otroke in družine, je hud na ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

LGBTQIA+ ideologija je poleg pametnih telefonov in drog najhujša nevarnost za otroke današnjega časa. Mame in očetje bomo otroke zaščitili!

Na omrežju X je tako sporočil, da mu je prepovedal tiskovno konferenco o zaščiti otrok pred LGBTQIA+ ideologijo in predstavitev priročnika za starše in učitelje v prostorih Mestne občine Ljubljana (MOL) na Krekovem trgu.

Aleš Primc. FOTO: Tadej Regent/delo

Ob tem Delo poroča, da je bil odgovor MOL-a glede Primčevih namer oster:»Ne le da gre za zavržno dejanje mestnega svetnika, gre za še mnogo več. Gre za spodbujanje sovražnega govora do skupnosti LGBT+, kar je nesprejemljivo. Junij je mesec, ko obeležujemo Parado ponosa, na pročelju Mestne hiše je izobešena mavrična zastava, župan je že vrsto let njen častni pokrovitelj. V Ljubljani ni prostora za sovražni govor do kogarkoli, smo odprto in vključujoče mesto, kjer različni živimo skupaj v medsebojnem spoštovanju. Tako bo tudi v prihodnje, ne glede na hujskanja in sejanja sovražnosti do drugačnih, kar omenjeni mestni svetnik pogosto počne.«