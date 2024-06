V svoji delavnici umrl legendarni čevljar: Vsi ga bomo pogrešali (FOTO)

Številne Koprčane je ta teden prizadela vest, da se je za vedno poslovil njihov legendarni čevljar Husein Šakovič - Huso. Umrl je na kraju, kjer je bil najraje – v svoji delavnici. V domačem kraju je bil izredno priljubljen, od njega se poslavljajo številni Koprčani.

Kot poročajo Primorske novice, se je Husein Šakovič - Huso leta 1973 iz Bosne priselil v Slovenijo in šest let kasneje prevzel čevljarsko delavnico v Župančičevi ulici. Sprva je delal sam, nato pa je ob pomoči sina Samirja Šakoviča ohranjal čevljarski poklic in usnjeni čevelj, ki je zaradi svoje kakovosti vreden popravljanja, zaradi dolgovečnosti pa postane človekov nepogrešljiv spremljevalec, pravzaprav prijatelj.

Šakovičeva sta izdelala veliko čevljev, največjo prepoznavnost pa so jima prinesli sandali, ki jih je Huso izdelal za svetovno znano pevko Joan Baez.