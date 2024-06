Na območju celotne Slovenije iščejo 39-letnico: »Išče vas družina«

Društvo Izgubljeni otroci Slovenije je na družbenem omrežju Facebook objavilo vest, da na območju celotne Slovenije iščejo žensko, rojeno 11. maja 1985 v Slovenj Gradcu. Pravijo, da je po vsej verjetnosti posvojena.

Kot so še zapisali v objavi, je 39-letnica pred kratkim na območju Slovenj Gradca iskala biološko mamo Jožefo. »Govorila je z napačno žensko z istim imenom in priimkom, ki živi v isti vasi. Na žalost ni pustia svojih kontaktnih podatkov,« so pojasnili.

100 slovenskih mater dvomi, da njihovi otroci niso preživeli

Omenjeno društvo se sicer ukvarja z izgubljenimi otroki, ki naj bi jih po rojstvu preprodali, staršem pa dejali, da njihovi novorojenčki žal niso preživeli. V Jugoslaviji naj bi bilo po besedah srbskih društev za iskanje izgubljenih otrok v 70. in do konca 80. letih prejšnjega stoletja ukradenih, odvzetih in preprodanih 20.000 otrok.

Aktivistka Simona Šeremet Kalanj iz slovenskega Društva izgubljeni otroci je v stiku z več kot stotimi slovenskimi materami, ki sumijo, da njihovi otroci niso umrli po rojstvu, ampak so bili prodani posvojiteljem. O tej problematiki je spregovorila za Delov podkast, ki si ga lahko ogledate na tej povezavi.