Huda prometna nesreča v Ribnici. Prisoten tudi helikopter in več rešilnih vozil (FOTO)

Pisala nam je bralka Bojana, da se je v Ribnici zgodila huda prometna nesreča.

»Huda nesreča se je zgodila v Ribnici. Prisoten je bil tudi helikopter in več rešilnih vozil. Promet je zaprt, skratka v petek popoldan je tukaj totalni kaos. Vse kaže, da je voznik zapeljal z desnega pasu na levega in potem je zdrsnil dol s ceste na levo stran naravnost v betonsko škarpo. Ugibajo, ali je mogoče zaspal. Menda so ga rezali ven iz avta.«

Vprašanje, kaj se je zgodilo in kako je potekalo reševanje, smo že poslali na Policijsko upravo Ljubljana. Takoj, ko dobimo več informacij, vam jih posredujemo.

Prometna nesreča FOTO: Bralka Bojana

