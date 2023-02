Pred leti zadel na loteriji, danes je v dolgovih

Zoran M. iz okolice Valjeva je eden izmed srečnih dobitnikov lota v Srbiji. Pred sedmimi leti je igri na srečo zadel veliko denarja, ki je njemu in njegovi družini popolnoma spremenil življenje. Na žalost pa mu ni prinesel ničesar dobrega, zdaj je namreč v finančnih dolgovih, doživel pa je veliko prevar in razočaranj.

Kot je povedal za portal Mondo.rs, so vsi v vasi hitro izvedeli, kdo je zadel glavno nagrado. »Imam sina, hčerko in ženo, vsi smo bili zelo veseli dobitka. Lahko smo poplačali dolgove, ki smo jih imeli, popravili hišo in kupili avte. S preostankom denarja pa nismo vedeli, kaj početi,« pripoveduje Zoran. Potem pa so se odločili, da vložijo denar v različne posle.

Pojavili so se številni prevaranti

Nihče izmed njih ni imel izkušenj z vlaganji, zato so bili lahka tarča goljufov. Zorana so prevarali celo sorodniki, ki so se k njemu domov pripeljali s ferrarijem in jaguarjem. Nagovorili so ga, da vloži v nepremičninske posle, za jamstvo so mu pustili avta. Zoran sorodnikov nikoli po tistem obisku ni več videl, prav tako ne svojega denarja.

»Ne moreš verjeti, koliko ljudi in kako neverjetne zgodbe te najdejo, ko zavohajo, da imaš denar,« se spominja Zoran, ki se je opekel tudi pri naslednjem poslu. Zanj bi moral dobiti dovoljenje z ministrstva, pa ga je odvetnik, ki naj bi mu to urejal, ogoljufal. Dobil ni niti dovoljenja za odprtje posla niti denarja nazaj. Zoran priznava, da je bil zelo naiven in brez izkušenj, zato ga ni bilo težko prevarati. Ugotovil pa je, da je najteže pri vsem tem to, da ne more več zaupati ljudem. Izgubil je vero v dobre ljudi, ker je imel toliko negativnih izkušenj. To po njegovih besedah boli bolj kot ves izgubljeni denar in novi dolgovi. Svojo zgodbo je želel predstaviti javnosti, da z njo opozori vse, ki bi se morebiti znašli v njegovi situaciji. Naj se učijo iz njegovih napak in ne delajo svojih, jim želi Zoran M.