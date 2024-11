Posnetek Putinovega zadnjega nagovora razkriva bizarnost z njegovimi rokami (VIDEO)

O zdravstvenem stanju Vladimirja Putina se ugiba že leta, zgodbe pa segajo od tega, da umira za takšnim ali drugačnim rakom, ima Parkinsonovo bolezen, do tega, da sploh ni živ in ima dvojnika.

V podporo tistim, ki menijo, da Putin trpi za kakšno boleznijo, kot je parkinsonova bolezen, je tudi posnetek njegovega včerajšnjega govora, v katerem se je pohvalil, da je na Ukrajino izstrelil poskusno raketo. Nič posebnega, bi si mislili, dokler se posnetek govora ne pospeši, nato pa začnete opažati, kako nenaravno mirne so Putinove roke. V nobenem trenutku nimajo niti najmanjšega trzanja, kar je precej nenaravno.

V montažnih orodjih, npr. v programu Adobe Premiere, imate možnost označiti del posnetka in ga zamrzniti, medtem ko se ostali posnetki premikajo normalno. Seveda je to le ena od možnosti, bolj šaljivi komentatorji pod videoposnetkom namigujejo, da je bilo za to stopnjo stabilnosti rok uporabljeno superlepilo, poroča dnevnik.hr.

