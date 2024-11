Po »brazilskem« oziroma »modernem« Nostradamusu, kot mnogi pravijo Athosu Saloméju, ki je menda pravilno napovedal že več svetovnih dogodkov, je zdaj svojega dobila še Rusija. Jasnovidka Kazhetta Ahkmetzhanova je v pogovoru z ruskim provladnim časnikom dejala, da bo vojne z Ukrajino nekega dne konec. A preden se bo to zgodilo, se bo po njenih napovedih vse skupaj še močno poslabšalo.

Kazheta je v preteklosti že pravilno napovedala mnoge tsunamije, ki so se zgodili po svetu, a v vojno med Rusijo in Ukrajino se do zdaj ni vmešavala. »Drvimo proti izredno nevarnemu obdobju, ki bo trajalo več mesecev. Situacije je izredno težka in nobeno naključje ni, da so začeli svetovni voditelji klicati našega predsednika. Razumejo, da je svet na robu, in se lahko zgodijo grozljive reči, če ta rob prestopijo,« pravi Rusinja.

Z odgovorom se je dotaknila nedavnih izjav ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je dejal, da ga svetovni voditelji kličejo in sprašujejo, ali bi se ga morali bati. »Naš Vladimir Vladimirovič je pametni mož. Vidi, kakšni so ljudje v resnici in to mu pomaga, da sprejme pravilne in uravnotežene odločitve. Te bo svetu oznanil čez nekaj mesecev,« je še dodala jasnovidka, ki je prepričana, da bo na koncu slavila Rusija, cilji, ki so si jih zadali ob začetku agresije na Ukrajino, pa bodo izpolnjeni.

In kdaj naj bi bilo po njenem mnenju konec vojne? »Invazija se bo končala leta 2025, že spomladi tega leta bi lahko bilo vojne povsem konec. Kljub temu vidim naše sovražnike, ki bodo še dve leti, do 2027, poskušali z vsemi vrstami provokacij,« pravi Rusinja, ki sicer vojno zagovarja, invazija na Ukrajino pa se ji zdi »pravilna odločitev«.