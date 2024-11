Mnogi gradijo svoj nuklearni bunker, v primeru, da se Putin odloči pritisniti na rdeči gumb

V luči vse večjih skrbi, da bi lahko Vladimir Putin uporabil jedrsko orožje, se številni premožni Britanci odločajo za gradnjo luksuznih podzemnih bunkerjev. Ti vključujejo celo podzemne bare in kinematografe, medtem ko povpraševanje po teh varnih zatočiščih narašča.

Matthew Wright, inženir iz Nottinghama in ustanovitelj podjetja Burrowed, ki se ukvarja z gradnjo bunkerjev, je v zadnjih šestih mesecih prejel več tisoč povpraševanj. Wright je svojo kariero začel z gradnjo počitniških hiš v hobitskem slogu, vendar je po začetku vojne v Ukrajini prepoznal naraščajočo potrebo po bunkerjih za zaščito.

Bunkerji za bogate

Wright pojasnjuje, da naročniki niso le ekstremisti ali teoretiki zarot, ampak običajni ljudje, ki želijo zaščititi svoje družine. »Večinoma gre za premožne ljudi, saj si takšne investicije ne more privoščiti vsak. Ljudje pogosto sklenejo življenjska zavarovanja; to je preprosto naslednja raven zavarovanja za bogate,« pravi.

V državah, kjer imajo podzemno železnico, se ljudje umikajo kar na njene postaje. FOTO: Roman Pilipey Afp

Trenutno gradi bunker za DJ-ja, ki bo hkrati služil kot podzemni bar in zvočno izoliran prostor za zabave. »Njegova prvotna želja je bila bunker za zaščito, nato pa se je odločil, da ga opremi tudi za zabavo,« dodaja Wright.

Od plastičnih do betonskih

Plastični bunkerji, ki lahko sprejmejo od 10 do 12 ljudi, stanejo približno 150.000 funtov (180.000 evrov). Betonirani bunkerji, ki ponujajo še večjo varnost, pa lahko stanejo tudi do 500.000 funtov (600.000 evrov).

Prebivalec Donecka pred svojim zavetiščem, kamor se skriva pred ruskimi bombami. FOTO: Florent Vergnes Afp

Medtem ko Putin stopnjuje grožnje, da bi lahko uporabil jedrsko orožje, so evropske države začele načrtovati morebitno širitev vojaškega konflikta. Nemčija se pripravlja, da postane strateško središče za razdeljevanje vojaške opreme, hrane in medicinskih zalog, če bi se konflikt v Ukrajini razširil na zavezniška ozemlja.

Severne države, kot so Švedska, Norveška in Finska, so svojim državljanom že razdelile priročnike s priporočili za pripravo na jedrski napad. Med drugim svetujejo zalogo jodovih tablet in hrane za vsaj dva tedna, ko bi lahko smrtonosna stopnja sevanja počasi upadala.

Hibridno vojskovanje in jedrske grožnje

Zahodne oblasti opozarjajo tudi na možnost »hibridnega vojskovanja«, ki bi lahko vključevalo atentate in oboroževanje sovražnikov Zahoda na Bližnjem vzhodu. Ameriški predstavnik Matthew Miller je ob tem dejal: »Izjemno smo zaskrbljeni.«

Rusko reševalno osebje pred mobilnim protibombnim zakloniščem, odpornim na sevanje. FOTO: Russian Scientific Research Inst Via Reuters

Medtem ko napetosti naraščajo, gradnja bunkerjev za nekatere predstavlja nujno pripravo na najhujše – pa naj bo to za zaščito družine ali kot luksuzna naložba v prihodnost.