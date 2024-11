Vladimir Putin skrivnostno izginil za 12 dni, medtem ko Rusija stopnjuje jedrske grožnje

Ruski predsednik Vladimir Putin (72) je ze več kot 12 dni izginil iz javnega življenja, kar sovpada z naraščajočimi jedrskimi grožnjami Moskve ob ukrajinski uporabi raket dolgega dosega.

Njegov zadnji javni nastop je bil 7. novembra na forumu Valdai v Sočiju, kjer je čestital Donaldu Trumpu za zmago na predsedniških volitvah in namignil na možnost pogovorov za konec vojne v Ukrajini.

Izginotje sredi zaostrenih napetosti

Putinovo nenadno izginotje se je zgodilo v času zaostrovanja mednarodnih napetosti, ko Ukrajina z ameriškimi raketami ATACMS napada ruske tarče, kar je spodbudilo Krmelj k sprejetju nove jedrske doktrine. Ta zdaj dopušča jedrski napad, če bi bilo rusko ozemlje napadeno z raketami, ki bi jih dobavila katera od članic Nata.

Številni Putinovi domnevni sestanki, prikazani na ruskih državnih televizijah, naj bi bili po trditvah vira Faridaily v resnici posneti vnaprej. Faridaily, kanal na Telegramu, ki spremlja Putinove premike, navaja, da je Kremelj pogosto uporabljal taktiko, znano kot »konzerve«, da bi ustvaril vtis, da Putin ves čas dela.

Neskladja v prikazanih dogodkih

Prikazi teh sestankov vsebujejo številne neskladnosti. Na primer, Putinov sestanek z Aleksejem Nečajevim, voditeljem stranke Novi ljudje, je bil predvajan 19. novembra, a razpravljala naj bi o proračunu, sprejetem že mesec prej.

Osebje ruskih sil ob reaktivnem letalu med vajami, ki so jih izvajali na neznani lokaciji. FOTO: Russian Defence Ministry Via Reuters

Podobno je bilo s posnetki z drugimi politiki, kot sta Leonid Slucki in Vladimir Vasiljev. Niti pričakovane petdnevne karantene, ki je običajna za srečanja s Putinom, ni bilo opaziti.

Putinova skrivnostna odsotnost

Špekulacije o razlogih za Putinovo odsotnost segajo od zdravstvenih težav in plastične kirurgije do bivanja v tajnem bunkerju ali zasebnega dopusta. Njegova odsotnost je še posebej skrb vzbujajoča, ker prihaja v času, ko Rusija grozi z jedrsko vojno.

Nekdanji predsednik Dmitrij Medvedjev je dejal, da bi lahko uporaba zahodnih raket sprožila tretjo svetovno vojno, pri čemer je neposredno omenil povračilne jedrske napade na Kijev in Nato.

Nove grožnje jedrskega spopada

Profesor varnostnih in obveščevalnih študij Anthony Glees je za britanski The Mirror dejal, da Putinova nova doktrina nakazuje, da si lahko pridrži pravico do uporabe jedrskega orožja ne le proti Ukrajini, temveč tudi proti drugim državam. »Putin brezsramno sporoča, da bo uporabil jedrsko orožje, če se bo počutil ogroženega,« je dejal Glees.

Medtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski opozoril, da bi morebitno zmanjšanje ameriške vojaške pomoči pod novo administracijo Donalda Trumpa lahko pomenilo konec ukrajinskega odpora. »Če zmanjšajo podporo, mislim, da bomo izgubili. Borili se bomo naprej, vendar to ne bo dovolj za preživetje,« je dejal Zelenski.

ZDA zaprle ambasado v Kijevu

Putinov skrivnostni umik sovpada z zaprtjem ameriškega veleposlaništva v Kijevu zaradi opozoril o morebitnem obsežnem ruskem zračnem napadu. Ameriško zunanje ministrstvo je svojim državljanom svetovalo, naj se pripravijo na takojšnje zavetje ob morebitni zračni nevarnosti.

Predsednikova odsotnost in stopnjevanje vojaške retorike v Kremlju sta le še poglobila že tako nestabilno situacijo v regiji, ki ostaja na robu nove globalne krize.

