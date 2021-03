Po zaščito v Disneyland

Svet se podaja v največjo zdravstveno preventivo v zgodovini, številne prestolnice in metropole odpirajo velikanska središča za množično cepljenje proti covidu-19. Kalifornija, ki jo je pandemija hudo udarila, obenem pa v primerjavi s preostalimi zveznimi državami glede na število prebivalstva ni prejela pričakovanega števila odmerkov cepiva, se pripravlja na superprojekt: vsak dan bodo več tisoč državljank in državljanov cepili v najsrečnejšem kraju na svetu. Disneyworld obratuje Disneyland bo tako v kratkem nedvomno postal najbolj zdrav kraj na svetu in se bo z nelaskavega 42. mesta na lestvici po deležu cepljenih nedvomno premaknil višje. Park, ki stoji v Anaheimu v okrožju Orange County, brez veselih obiskovalcev sameva že od pomladi, če odštejemo kratkotrajno odprtje, vsi upi, da bodo kot v starih časih osrečili ljubitelje pustolovščin in adrenalina, so zavoljo neprizanesljivega novega koronavirusa padli v vodo. Nekaj več sreče ima Disneyworld na Floridi, kjer obratujejo že od poletja, a so občutno zmanjšali število obiskovalcev v parku. No, Disneyland, ki je sredi krize moral odsloviti številne zaposlene, se bo v kratkem ponašal s plemenitim poslanstvom, je naznanil guverner Kalifornije Gavin Newsom in pristavil, da se bodo zabaviščnemu parku v kratkem pridružile še nekatere druge turistične znamenitosti in priljubljene lokacije, kot je denimo stadion slovitih Dodgersov v Los Angelesu, kot ocenjujejo pristojne oblasti, za zdaj potrebujejo pet cepilnih supersredišč.



Podatki kažejo skokovit porast smrtnih žrtev zaradi covida-19 v Kaliforniji, kjer je umrlo že več kot 31.000 ljudi, od tega tretjina v zadnjem pičlem mesecu, najhuje pa je v Los Angelesu. Oblasti zdaj naznanjajo hitre in učinkovite ukrepe za zajezitev, zato k sodelovanju pri cepljenju vabijo prav vse delavce medicinske stroke, tudi farmacevte in zobozdravnike.

