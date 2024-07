Po dolgem času se je v javnosti pojavila Melania Trump

Donald Trump je sinoči z govorom na koncu nacionalne konvencije republikancev v Milwaukeeju sprejel sedaj že tretjo predsedniško nominacijo stranke. Govor je začel pomirljivo z obljubo, da bo predsednik vseh Američanov, nadaljeval z opisom sobotnega poskusa atentata, končal pa v svojem značilnem slogu.

»Nocoj stojim pred vami s sporočilom samozavesti, moči in upanja. Čez štiri mesece bomo imeli neverjetno zmago in bomo začeli največja štiri leta v zgodovini naše države. Skupaj bomo sprožili novo dobo varnosti, blaginje in svobode za državljane vseh ras, ver, barv in prepričanj. Kandidiram za predsednika vse Amerike, ne le polovice Amerike. S polovico Amerike ni zmage,« je začel.

S potrtim glasom je opisal poskus atentata in zagotovil, da ga je zavaroval bog. Množico v dvorani je prosil za minuto molka za ubitega gasilca, čigar uniforma je bila na odru z njim in dejal, da so za družino ubitega zbrali že več kot šest milijonov dolarjev.

Prišla tudi Melania

Pred govorom so prikazali film o njegovem življenju, množica je pozdravila prihod nekdanje prve dame Melanie Trump, ki se je na tribunah pridružila drugim članom družine, Trumpa pa je predstavil direktor podjetja za borilne veščine UFC Dana White. Pred tem je govoril tudi nekdanji poklicni rokoborec Hulk Hogan ter Trumpov sin Eric.

Prisotni so bili tudi drugi družinski člani FOTO: Joe Raedle Getty Images Via Afp

Trumpov govor je nato minil v slogu tistih, ki so jih Američani vajeni od leta 2016, ko je prvič kandidiral za predsednika ZDA. Sedanjega predsednika Joeja Bidna je omenil z imenom le enkrat, saj ni prepričan ali se bo novembra moral res pomeriti z njim. Vse več uglednih demokratov 81-letnega predsednika poziva naj se odpove kampanji in mediji poročajo, da bo do odločitve prišlo zelo hitro.