To so jasni znaki, da vaju združuje seks, ne pa tudi ljubezen (FOTO)

Običajen scenarij gre nekako takole: nekoga spoznate in dovolj je en pogled, da zagorijo strasti. Drug od drugega ne moreta držati rok, vsako vajino srečanje je zelo aktivno in imate občutek, da vaju veže ljubezen. Vendar bodite previdni.

Zelo preprosto je eksplozivno fizično privlačnost zamenjati za nekaj več. A obstaja sedem jasnih znakov, da se morda slepite.

Katerih ni dobro spregledati, opozarja Your Tango.

Privlačnost je bolj fizična kot čustvena

Kaj vas je na partnerju najprej pritegnilo? Ste opazili njegov smisel za humor ali prijaznost, ali sta to bila videz in način oblačenja?

Nič ni narobe, če je nekdo videti dobro in vi to cenite, vendar boste morda razočarani, če je to edino, kar vas pri njem privlači.

FOTO: Gettyimages

Na seks pristajate, da bi nekoga zadržali

Ko se začnete z nekom sestajati nastopi trenutek, v katerem je jasno, ali on oziroma ona pričakuje le seks ali nekaj več.

In če vi na strastna srečanja pristajate zgolj zato, da bi osebo zadržali v svojem življenju, se ne slepite, da je pred vama resna in stabilna zveza.

Sta ljubimca, vendar ne ravno prijatelja

Seks je res dober, morda celo odličen, pa imata še kaj skupnega?

O čem bi se pogovarjala, če ne bi bilo akcije? Kako dobro se v resnici poznata? Če imate težave z odgovori na takšna in podobna vprašanja, je zelo verjetno, da gre samo za telesno ljubezen.

Ko sta skupaj, sta v postelji

Hodita skupaj na javna mesta, kjer se zabavata in poglobljeno spoznavata, ali pa se večinoma družita doma, kjer je seks takoj na voljo?

Odgovor na to vprašanje veliko pove o naravi odnosa.

FOTO: Gettyimages

Po dejanju slovo

Samo poželenje pogosto zadostuje za združitev dveh oseb. Toda ko je seks končan in je sla potešena, ima poželenje ravno nasprotni učinek.

Če nekdo od vaju ne more še malo ostati in se ljubkovati ali preživeti preostanek večera skupaj, potem je možnosti za pravo ljubezen zelo malo.

Seks je morda dober, vendar se še vedno počutite nezadovoljni

Raziskovalci so ugotovili, da naj bi biokemija intimnega akta prek sproščanja hormonov, kot so oksitocin, dopamin in serotonin, ustvarila občutke udobja in povezanosti s partnerjem.

Toda to ne more premagati intuicije o pravem potencialu zveze. Pazite torej, če se po dejanju počutite prazno, namesto izpolnjeno.

FOTO: Gettyimages

Ni vam všeč ideja, da bi partnerja predstavili prijateljem in družini

Je ta oseba nekdo, za katero komaj čakate, da jo predstavite vsem, ki jih imate radi ali intuitivno sumite, da bodo ljudje, ki vas najbolje poznajo in imajo radi, soočili resnico, ki jo sami pri sebi zanikate?

Če vam je bolj všeč ideja, da bi vajina zveza ostala skrivnost, je velika verjetnost, da nima dolgoročnih možnosti.