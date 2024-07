Ferfila: Če bi si Trump lahko naročil tak atentat, bi si ga! To mu bo zelo koristilo v predsedniški tekmi

Nedavni atentat na predsedniškega kandidata Donalda Trumpa je nedvomno dodobra premešal karte v igri za naslednjega ameriškega predsednika. V demokratski stranki so s kandidatom Joejem Bidnom bili že precej v težavah, zdaj pa so verjetno še v večjih, kajti atentat bodo v Trumpovem vollinem taboru znali izkoristiti sebi v pride. Kaj meni o tem, smo povprašali pollitičnega analitika, obramboslovca in univerzitetnega profesorja Bogomila Ferfilo.

»Če samo pogledamo podoben dogodek pri Reaganu, ki je bil zadnji ameriški atentiran predsednik, mu je zelo pomagal pri drugi izvolitvi za predsednika ZDA. Jaz mislim, da bo to prepričalo en del neopredeljenih volivcev, kajti ta atentat je pokazal nesposobnost sedanje ameriške vlade zagotoviti dostojno varovanje nasprotnega predsedniškega kandidata in mislim, da je to škandalozno. Moram reči, da sem v zadnjih dveh letih opazil okoli štiri ali pet velikih zdrsov FBI, ki se je povezala z vrhom demokratske stranke, ampak tako kapitalnega, kot je bil zdaj, ko se je strelec sprehajal po strehi in je bila streha nevarovana dobrih 100 metrov od govorniškega odra, še ni bilo. Ta nesposobnost zagotoviti dostojno varovanje bo nedvomno zmanjšala rating sedanje vlade,« pravi Ferfila.

Na nasprotni strani Ferfila pohvali državniško vedenje Trumpa po atentatu in tisto ikonično fotografijo z zastavo v rokah: »Mislim, da če bi Trump lahko naročil tak atentat za promoviranje svoje predsedniške kampanje, bi ga seveda naročil. Pa ga ni. Demokratska stranka bo zdaj z vsem mogočim, tudi s teorijami zarote o naročenem atentatu, saj je bil atentator republikanec, poskušala rešiti, kar se rešiti da, tudi prek svojih medijev.«

Ali se še da kaj rešiti?

»Nikoli ne veš, do česa še lahko pride do volitev,« meni Ferfila in še »če bi prišlo do kakega nenavadnega dogodka, kot je na primer vojna, bi se zadeve še lahko spremenile, seveda. Če pa bo vse normalno teklo, so Trumpove možnosti za zmago mnogo večje.«

Kako se bo na dogodek odzvala demokratska stran?

»Glede na vse slabše stanje Joeja Bidna ga bodo mogoče poskušali zamenjati. Ena alternativa, ki se veliko preigrava, je, da bi podpredsednica Kamala Harris prevzela predsedniško mesto in nastopila kot kandidatka demokratske stranke za predsednico. Časa za kakšne druge kadrovske rešitve počasi zmanjkuje. Težava s Harrisovo je, da je izredno nepriljubljena, čeprav ima izkušnje v politiki. Tudi to ni najboljša alternativa,« ocenjuje Ferfila.

Biden že od začetka slaba izbira

Zakaj so v demokratskem taboru izbrali Bidna še drugič, smo vprašali komentatorja, ki pravi: »To je tipična situacija, ki ustreza da vrhu demokratične stranke in njenim ključnim osebam. Konec koncev tudi to, da se Michelle Obama kaže kot ena izmed možnosti, kaže na to. In še na to, da imajo ključno besedo nekdanji predsedniki, ne sedanji. Njim pa ustreza to, da oni vlečejo poteze, Biden pa je za te poteze formalno odgovoren. Enako njegovi ministri, ki delajo po svoje, on pa je za te odločitve odgovoren. To situacijo bi poimenoval: ko mačke ni doma, miši plešejo.«

Vendar Ferfila meni, da če se bo upor demokratskih volivcev nadaljeval, kar 70 odstotkov volivcev namreč meni, da Biden ni več primeren za predsednika in bodo donatorji demokratske stranke še nadaljevali z ukinjanjem finančne podpore za kampanjo, jih bo stranka morala upoštevati, ker brez denarja v ZDA ne moreš na volitve. »Izbira kandidata formalno poteka do demokratske konvencije, ki bo v avgustu. Zato se zdaj špekulira, kaj se še da narediti do takrat. Najbolj verjeten scenarij se zdi s Harrisovo,« zaključuje Ferfila.