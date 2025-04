Pri nameščanju večjih podpornih stebrov v strugi Savinje se je huje poškodoval 29-letni delavec

V Primožu pri Ljubnem so policisti Policijske uprave Celje v torek obravnavali nesrečo pri delu, v kateri se je huje poškodoval 29-letni delavec.

Do nesreče je prišlo, ko je pri nameščanju večjih podpornih stebrov in skal v strugi Savinje, nanj padel eden od stebrov, ki so jih nameščali s pomočjo delovnega stroja.

O delovni nesreči in morebitni odgovornosti policisti še zbirajo obvestila, je sporočila Milena Trbulin, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Celje.