Veto na zdravstveno novelo! Svetniki opozarjajo na kršitve ustave in škodo za paciente

Državni svet je z 21 glasovi za in 13 proti izglasoval veto na novelo zakona o zdravstveni dejavnosti. Državni svetniki menijo, da novela ne uvaja ukrepov, ki bi vodili do skrajševanja čakalnih vrst, ampak lahko povzroči večjo škodo slovenskemu javnemu zdravstvenemu sistemu in bolnikom. DZ bo moral o noveli odločati znova.

Na 17. izredni seji je Državni svet Republike Slovenije z 21 glasovi za in 13 proti podprl odložilni veto na novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-N), ki jo je Državni zbor sprejel 2. aprila 2025.

Ključne ugotovitve in pomisleki Državnega sveta

Zakon je del širše zdravstvene reforme, vendar po mnenju svetnikov ni dovolj usklajen ne z javnostjo ne s stroko. Na njegovo vsebino je bilo med zakonodajnim postopkom vloženih veliko nasprotujočih si amandmajev.

Zakon nadalje ne odpravlja čakalnih vrst in ne izboljšuje dostopa do zdravstvenih storitev, temveč uvaja ukrepe, ki bi lahko ogrozili delovanje javnega sistema in otežili delo zdravstvenih delavcev.

Posebej kritičen je člen o omejitvi razpolaganja presežkov koncesionarjev, saj naj bi posegal v pravico do zasebne lastnine in gospodarske pobude – koncesionarji bi morali presežke vlagati izključno v zdravstveno dejavnost, podobno kot javni zavodi.

Sporna je tudi določba, ki lokalnim skupnostim odvzema pristojnost pri oblikovanju javne mreže na primarni ravni, čeprav bodo te morale omenjeno mrežo financirati.

Še bolj obremenjen javni sistem

Po mnenju svetnikov novela pomeni tveganje za povečano odhajanje zdravstvenih delavcev iz javnega v zasebni sektor, kar bi dodatno obremenilo že tako obremenjen javni zdravstveni sistem.

Zakon naj ne bi bil skladen z načeli pravne države, saj naj bi posegal v več ustavnih pravic, kot so:

pravica do enakosti pred zakonom,

pravica do zasebne lastnine,

svoboda dela,

svobodna gospodarska pobuda,

in posredno tudi pravica do zdravstvenega varstva.

Zaradi navedenih ustavnopravnih in vsebinskih pomislekov Državni svet predlaga, naj Državni zbor ob ponovnem glasovanju novelo zakona zavrne. Svetniki menijo, da sprejeta zakonodaja ne bo prispevala k rešitvi težav v zdravstvu, temveč bi lahko stanje za zdravstvene delavce in paciente še poslabšala.