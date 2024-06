Melania Trump prekinila dolgoletno tradicijo: »Še bolj se oddaljuje od svojega moža«

Jill Biden je odpeljala Joeja Bidna z odra po polomu na soočenju v četrtek zvečer, medtem ko je Melania Trump prekinila desetletja tradicije, ko se ni pojavila ob svojem možu.

Donald Trump je moral oditi sam, ko je v razpravi odmevno premagal Joeja Bidna.

Predsednik Biden je zvenel hripavo in je večkrat iskal besede. V nekem drugem nerodnem trenutku se je trudil povzpeti po stopnicah, da bi govoril z moderatorjema Dano Bash in Jakom Tapperjem.

Nesrečna podoba predsednika je sprožila debato demokratov, da bo treba predsednika zamenjati. Višji demokratski voditelji naj bi se o tem že pogovarjali. Biden je v prvih 12 minutah razprave namreč napravil nezavidljiv vtis, zaradi česar je njegove podpornike zajela panika.

Medtem ko je imel podporo svoje žene Jill, Melanie Trump ni bilo videti nikjer. Trumpova ekipa se je ob vprašanju, ali se bo nekdanja prva dama udeležila prvega predsedniškega obračuna, zavila v molk.

Uradniki so dejali, da bo to jasno na razpravi, kot so mnogi napovedovali, pa se ni pojavila. Nekdanji predsednik je v Atlanto prispel sam z letalom Trump Force One – in odšel po isti poti.

Šokantno, če se žena ne pojavi

To je bila velika sprememba po dolgih letih, ko je neomajno stala možu ob strani - udeležila se je vseh razprav v volilnih obdobjih v letih 2016 in 2020. »Družine so se začele redno udeleževati razprav leta 1976 in bilo bi precej šokantno, če bi žena kandidata prekinila to tradicijo,« je dejala predsedniška zgodovinarka dr. Lindsay Chervinsky.

Donald Trump in Melania marca letos. FOTO: Marco Bello Reuters

Melanijina odsotnost je posledica predvidevanj, da morda ne bo živela v Washingtonu, če bo njen mož dobil mandat v Beli hiši. Tisti, ki so blizu nekdanji prvi dami, menijo, da bo najverjetneje živela deljeno med mestom Mar-a-Lago v Palm Beachu na Floridi in New Yorkom – zlasti zaradi 18-letnega sina Barrona, ki naj bi obiskoval univerzo v New Yorku.

Melania bo predvidoma v Washington potovala samo zaradi obveznosti, kot so državniške večerje in drugi slovesni dogodki. Ogrnili so jo v zasebnost, je dejala MaryAnne Borrell, profesorica na univerzi Connecticut.

»Ona se še bolj oddaljuje od soproga in družbene politične scene v Washingtonu,« pravi Kate Andersen Brower, strokovnjakinja za Belo hišo in prvih dam.

Redko v javnosti

Leta 2024 se Melania šest mesecev ni pojavila na kampanjskih shodih za svojega moža, ni je bilo niti na njegovi rojstnodnevni zabavi 14. junija, ki jo je organiziral njegov oboževalski klub.

Melania Trump v Beli hiši leta 2018. FOTO: Joshua Roberts Reuters

Ob možu so jo videli lani, ko je novembra najavil predsedniško kandidaturo za letošnje leto, sicer pa se je pojavila le na enem dogodku. Skupaj sta šla tudi na volitve na Floridi. »Spremljajte in boste videli,« je odgovorila novinarjem, ko so jo vprašali, ali bi vodila kampanjo za Trumpa.

Stephanie Winston Wolkoff, nekdanja prijateljica Melanie Trump, ki jo sedaj kritizira, je dejala, da nekdanja prva dama »sploh ne stoji ob strani svojemu možu«, medtem ko se on skuša vrniti v Belo hišo.

»Rekla bi, da je bila pred nekaj leti več ob njem,« je dejala Winston Wolkoff v oddaji MeidasTouch Podcast .

Naslednjo politično aktivnost Melania načrtuje 8. julija, ko organizira zbiranje sredstev za Log Cabin Republicans, največjo konservativno organizacijo, ki se bori za enakost oseb LGBTQ+.

Nazadnje so jo videli v javnosti v New Yorku prejšnji teden, ko je zapuščala Trump Tower. Z možem so ju nazadnje videli skupaj v javnosti maja na Barronovi maturi.