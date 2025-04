Jabolčnik ne bo šel v pozabo

Sadna vina in jabolčniki so neločljiv del našega kulturnega izročila. V Turističnem društvu Boštanj ob Savi poskušamo temu dati poseben poudarek. Za nami je že 5. salon sadnih vin in sokov ter njihovo 8. ocenjevanje,« nam pove Andrej Golčnik, predsednik TD Boštanj ob Savi. Tretje leto je župnik v Boštanju, drugo leto vodi tukajšnje turistično društvo. »Doma sem iz Zasavja, jabolčnik sem poznal. Za to ocenjevanje in salon sadnih vin pa nisem vedel, dokler nisem prišel sem za župnika,« nadaljuje sogovornik, čigar predhodnik Fonzi Žibert je bil soustanovitelj turističnega društva. Pred slabima dvema letoma je umrl njegov predsednik Aleš Germovšek; iskali so novega ter se odločili za Golčnika, ki skupaj s člani nadaljuje tradicijo; minulo soboto so, kot rečeno, že osmič ocenjevali sadna vina in sokove.

Zlato jabolko za najboljši jabolčnik FOTO: T. L.

Nikov je najboljši

»Salon je posledica ocenjevanja, ki je osrednji del dogodka. Mesec prej smo pripravili vabila in razpisno gradivo ter povabili pridelovalce. Pri ocenjevanju smo moči združili s KGZS – Zavod Novo mesto, pomagala nam je gostja Tadeja Vodovnik Plevnik, enologinja, zaposlena na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, kjer deluje kot specialistka za vinarstvo,« nadaljuje Golčnik. Prejeli so 28 vzorcev, večino iz domačih logov, dva celo iz Radelj ob Dravi. V najbolj čislani kategoriji, tradicionalni jabolčnik iz mešanih travniških sadovnjakov, je z 19,15 točke zmagal Niko Redenšek iz kraja Potovec, drugo mesto je zasedel Ivan Podlogar iz Jablanice, zbral je 18,45 točke, tretje mesto sta si s 17,25 točke delila dva jabolčnika, prvega sta pridelala Jure in Sandi Kovačič iz Šentvida pri Planini, drugega Roman Župevc iz Podvrha. Zmagovalec Redenšek je prejel priznanje zlato jabolko.

Najboljše so nagradili. FOTO: T. L.

Tradicija se bo nadaljevala

»Lani je bilo veliko sadja, zaradi česar je bilo slabše kakovosti, in to se je pokazalo tudi pri ocenjevanju. Od 28 vzorcev so jih 11 izločili. Sadje je bilo premalo zrelo, zato so bile težave pri kletarjenju. Ocenjeni vzorci so bili zelo dobri,« je povedal Golčnik, vesel, da zanimanje za jabolčnik obstaja tudi pri mladih, zato ni bojazni, da se tradicija ne bi nadaljevala. Pozdravlja inovativne pristope, eden teh je peneča se različica jabolčnika, ki ga je predstavil Janez Medved. »S tem salonom in ocenjevanjem bi radi dokončno oživili to kulturo in dali priznanje tem ljudem in kmetom. Naši konci so vinorodni, a tu so prisotna tudi kakovostna sadna vina, ki niso nekaj drugorazrednega, ampak kakovostna pijača,« sklene Golčnik, ki z ekipo že kuje nove načrte.