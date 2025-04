Televizijska voditeljica Suzana si je pomladila nožnico: cena vas bo šokirala

Znana srbska televizijska voditeljica Suzana Mančić je razkrila, da je za t. i. vlaženje vagine odštela zgolj 300 dinarjev (približno 2,5 evra) in da, v nasprotju s prepričanji, ni šlo za pomlajevanje, temveč za čiščenje z zdravilno vodo.

Nekdanja legendarno »Loto dekle« je povedala, da je postopek opravila v srbski Vrnjački Banji in da je to praksa, ki obstaja že od nekdaj:

»Po naključju sem preizkusila, da vidim, kako je to videti. Vsi se delajo fine, nihče pa ne govori o tem, da se v Vrnjački Banji z zdravilno vodo zdravijo različne bolezni. Ne gre za nobeno pomlajevanje, gre za izpiranje notranjosti s temi zdravilnimi minerali. Traja 10 minut in stane 300 dinarjev (2,5 evra). To so počele že naše babice – ni se tako imenovalo, a obstaja že dolgo,« je povedala Suzana v eni od oddaj, piše Kurir.

V tem primeru gre za intimno izpiranje z zdravilno vodo, pogosto v zdraviliškem okolju, kot so terme. Gre za zunanje ali notranje splakovanje (vaginalno izpiranje) z mineralno, termalno ali zdravilno vodo, ki naj bi po tradicionalnih prepričanjih čistila, blažila vnetja ali podpirala zdravje ženskih reproduktivnih organov.

Ta postopek izvajajo kot blago, kratkotrajno terapijo (npr. 10 minut), namenjeno ženskam z določenimi ginekološkimi težavami, v nekaterih primerih pa tudi kot preventivo.