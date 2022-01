Pismo prispelo po 76 letih

Potovalo je kar 76 let, a je nazadnje le prispelo na cilj. Ne sicer v roke naslovnice, a ga je bila druga prejemnica prav tako vesela in ganjena, ko ga je prebirala. Pismo ameriškega vojaka, ki je drugo svetovno vojno preživel v Nemčiji, je iz neznanega razloga obtičalo v distribucijskem središču v Pittsburghu v zvezni državi Pensilvanija, šele pred dnevi pa je doseglo naslov v Massachusettsu.

Potožil je, da je hrana zanič. FOTO: Twitter

Poročnikje bil star 22 let, ko je decembra 1945., že po koncu vojne vihre, pisal svoji materi čez lužo. »Draga mama, danes je prišlo tvoje pismo in vesel sem, da je doma vse v redu. Tudi jaz sem dobro, no, le hrana je zanič,« je med drugim zapisal John in materi poslal poljube ter pozdrave in izrazil upanje, da se bosta kmalu spet srečala. A poročnik se je domov vrnil pred pismom, tega pravzaprav še vrsto let ni bilo od nikoder. John je seveda nanj povsem pozabil, pet let po vrnitvi v domovino je spoznal, se poročil in si ustvaril družino. Mati je umrla in tudi John se je poslovil leta 2015. Od takrat je vsak dan brez njega izjemno težek, pripoveduje njegova vdova, ki jo je moževo pismo, čeprav ni bilo naslovljeno nanjo, nadvse razveselilo.

»Že da sem videla njegovo pisavo, prebrala njegove besede, mi je postalo toplo pri srcu ... Bil je pravi fant od fare. Predstavljajte si, 76 let pozneje! Kar nisem mogla verjeti. Zdi se mi, kakor da bi bil spet z nami, in to ravno za božič, ki je bil njegov najljubši praznik,« je do solz ganjena povedala zdaj 89-letna Angelina, hvaležna ameriški poštni službi, da je kljub velikanski zamudi poskrbela, da je odpremila tudi tako staro pismo, in jo tako nadvse razveselila ravno med prazniki.

22 let je bil star, ko je pisal ob koncu vojne.

Zaposleni so se za zaplete in dolga leta v ločenem pismu opravičili, družina Gonsalves pa se jim je za prizadevnost iz srca zahvalila.