Smo pred novo epidemijo? To bolezen odkrili pri naših sosedih

Dokončna diagnoza naj bi bila po napovedih znana najkasneje v ponedeljek zjutraj, a moški kaže tipične simptome, kot so vročina in gnojni mehurčki po obrazu. Da gre za sum prvega primera opičjih koz v Avstriji, so ugotovili že v reševalnem avtomobilu, s katerim so moškega prepeljali na infekcijsko kliniko, kjer so ga nato namestili v izolacijo.

Avstrijske zdravstvene oblasti so sicer že v petek sporočile, da bodo po pozivu Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) v začetku tedna začele slediti vsem stikom okuženih.

Odločitve o tem, ali bo opičje koze po novem treba obvezno prijaviti ter ali bodo morali okuženi v karanteno, medtem še ni, je pa v rokah WHO in Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC).

O sumih prvih okužb z virusom opičjih koz sicer poročajo tudi s španskih Kanarskih otokov in iz Grčije, medtem ko so jih potrdili že v več evropskih državah. Prva med njimi je bila 7. maja Velika Britanija, od koder zdaj poročajo tudi o več lokalnih prenosih okužbe.

Kot navedbe vodje britanske agencije za varnost UKHSA Susan Hopkins navaja nemška tiskovna agencija dpa, zdaj dnevno beležijo lokalne prenose, ki niso povezane s potovanji v zahodno Afriko, kjer je bolezen opičjih koz endemična.

Potrdila je še, da so večino primerov potrdili v mestih ter pri moških, ki so homo- ali biseksualci. Tveganje za splošno populacijo sicer po njenih besedah še naprej ostaja »izjemno majhno«.