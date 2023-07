Papež izbral 21 novih kardinalov

Papež Frančišek je danes vernikom na Trgu svetega Petra razkril imena 21 duhovnikov, ki jih bo konec septembra povzdignil v kardinale. Med novimi kardinali jih bo 18 lahko na konklavu volilo novega papeža, saj so mlajši od 80 let.

Med novimi kardinali so nadškofi Victor Manuel Fernandez iz Argentine, Robert Francis Prevost iz ZDA in Italijan Claudio Gugerotti.

Izbere lahko kateregakoli posvečenega duhovnika

Na seznamu pa so med drugim še škofi iz Hongkonga, Južne Afrike in Malezije, kar odraža željo argentinskega papeža po zavzemanju za predstavnike Cerkve zunaj Evrope.

Konzistorij, ki je uradno srečanje kolegija kardinalov, bo nove člane sprejel predvidoma 30. septembra.

Papež lahko za vključitev v kolegij kardinalov izbere kateregakoli posvečenega duhovnika. S sestavo tega telesa lahko vpliva na naslednji konklave in s tem na izvolitev svojega naslednika, saj papeža lahko izvolijo le kardinali.

