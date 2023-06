V Sloveniji verniki nestrpno pričakujejo papeža: »Nakazano je bilo, da bi lahko prišel«

V Sloveniji že dolgih 24 let nismo gostili papeža. Edini papež, ki je obiskal Slovenijo na uradnem obisku je bil Janez Pavel II., ki je bil v Sloveniji leta 1996 in 1999. Navkljub temu, da je bil aktualni papež Frančišek že večkrat povabljen na obisk v Slovenijo, se doslej na vabilo še ni odzval. Zanj naj bi veljalo, da obišče države v kontekstu prizadevanj za mir in spravo v svetu, zato so nekateri verniki potihoma le upali, da bi papež utegnil priti na enega najpomembnejših verskih dogodkov pri nas, ki je potekal pretekli konec tedna v Kopru.

Na Forumu za dialog in mir na Balkanu, ki so se ga udeležili verski predstavniki iz 15 držav regije, so v začetku marca organizatorji na novinarsko vprašanje, ali bi lahko prišel sredi junija v Koper tudi papež Frančišek odgovorili, da to »ni nemogoče«. Takrat je duhovnik iz koprske nadškofije Božo Rustja dejal: »Glede na to, da je njemu ta tema zelo ljuba, tako mir kot sodelovanje s predstavniki drugih verstev, ni nemogoče«.

»Nakazano je bilo, da bi lahko prišel«

Duhovnika Rustjo smo po koncu Foruma vprašali, ali se je kaj odvijalo v smeri načrtovanja prihoda papeža na medversko srečanje v Koper.

»Kolikor se spominjam na sejah pripravljalnega odbora ni nihče dejal, da bo papež prišel na forum. Nakazano pa je bilo, da bi utegnil priti, saj sta papežu pri srcu temi miru in dialoga med verstvi. Zato sem na prvi tiskovni konferenci javno odgovoril, da ni nemogoče, da pride papež v Koper na Forum. Ko je čez dober teden dni prišla novica, da so papeža odpeljali v bolnišnico, mi je bilo jasno, da ga ne bo v Koper. Mislim, da so tudi drugi člani odbora tako menili. Da se nismo motili, smo dobili potrditev neposredno pred forumom, ko je bil spet hospitaliziran. Tokrat zaradi trebušne kile. Takrat nam je bilo jasno, da se papež Foruma ne bo udeležil,« nam je dejal Rustja in poudaril, da gre za njegovo osebno mnenje in ne za uradno stališče Svetega sedeža.

Vse do tedna pred začetkom foruma organizatorji niso vedeli, kdo od predstavnikov Svetega sedeža bo prišel v Koper.

Na srečanje so povabili verske predstavnike krščanskih cerkva, muslimanskih in judovskih skupnosti iz 15 držav od Turčije do Slovenije ter sosednjih držav.

»Papež je bil na forumu navzoč po svojem odposlancu«

»Na vabila Slovenske škofovske konference so s Svetega sedeža odgovarjali, da se bodo foruma udeležili njegovi predstavniki, niso pa dali imen. Najbrž tudi zaradi številnih obveznosti, ki jih imajo predstavniki Svetega sedeža. V petek, 9. junija pa smo prejeli uradno sporočilo, da se bo foruma udeležil kardinal Pietro Parolin, vatikanski državni tajnik, kar v laičnem jeziku pomeni nekakšen ‘predsednik vatikanske vlade’ ter delegacija Svetega sedeža, ki jo sestavljajo drugi predstavniki,« pravi Rustja.

Srečanja medverskega Foruma za mir in dialog se je tako udeležil verski državni tajnik Pietro Parolin, ki se je v Kopru srečal tudi s predsednico republike Natašo Pirc Musar in predsednikom vlade Robertom Golobom. Po besedah Rustje je kardinal Parolin na maši dejal, da je odposlanec papeža Frančiška, »tako da lahko rečemo, da je bil papež na forumu navzoč po svojem odposlancu, kar je sicer v Cerkvi navada, da na nekatere pomembne dogodke papež pošlje svojega odposlanca.«

Kdaj bi papež lahko prišel v Slovenijo?

Rustja nam je na vprašanje, ali lahko pričakujemo papeža Frančiška v Sloveniji in ob katerem dogodku, pojasnil, da običajno papež pride v določeno državo, ko se nekaj zgodi.

»Janez Pavel II. je prišel v Slovenijo, ko je razglasil Slomška za blaženega, ko smo obhajali obletnico pokristjanjevanja. Morda bi nas lahko obiskal - konec koncev Slovenija ni zelo oddaljena od Rima –, če bi imeli kakšen pomemben pastoralni dogodek«. Koprski duhovnik razmišlja, da bi bil lahko povod srečanja morda tudi »podpis kakšnega mednarodnega sporazuma med Slovenijo in Svetim Sedežem«.

Papež Frančišek ima že vabilo za Slovenijo, a hkrati ima tudi zdravstvenih težav, ki mu onemogočajo toliko potovanj, kot jih je bil vajen v preteklosti. »Kolikor vem ima papež Frančišel že kar staro vabilo za Slovenijo. Toda bodimo realisti - papež ima svoja leta, v zadnjem času je bil dvakrat v bolnišnici, ima težave s hojo in zato mora omejevati svoje obveznosti, zlasti poti v tujino. Toda papež Frančišek je papež presenečej in pustimo se presenetiti …,« je optimističen koprski duhovnik Božo Rustja.