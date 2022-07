Osemletnik si je želel varnosti, od policistov dobil batine

Hrvaški mejni uslužbenci naj bi bili nasilni do otroka begunca, mu zažgali stvari in mu po številnih prisilnih izgonih tudi zasegli čevlje, obvešča nevladna organizacija Evropski center za ustavne in človekove pravice (ECCHR). V tej zgodbi se pojavlja tudi Slovenija. Mladi mož, gre za osemletnega U. F., je bil namreč iz Slovenije večkrat izgnan, uporabljajo celo termin verižni izgon. Zaradi vsega tega je bila proti Hrvaški in Sloveniji podana pritožba na odbor za otrokove pravice pri Združenih narodih (ZN), ki je hkrati prva takšna pritožba proti obema državama.

Osemletnik je pobegnil v svet po vojaških napadih v Rohingjaju (Mjanmar), ko se je tudi ločil od družine. Nekako mu je uspelo priti do BiH, kjer je bil v letih 2020 in 2021. Bil je brez denarja, brez zdravniške oskrbe, spal je v gozdu in zapuščenih stavbah. V vsem tem času je poskušal narediti premik, a so ga iz Hrvaške kar petkrat vrnili v BiH. Uspelo mu je priti tudi do Slovenije, a so ga prisilno vrnili na Hrvaško, od tam pa znova v BiH.

Način, kako so nas obravnavali, mi je dajal občutek, da smo umazani. (U. F.)

Na spletni strani ECCHR pišejo, da nacionalna in mednarodna zakonodaja ter zakonodaja EU zavezujejo tako Slovenijo kot Hrvaško, da ravnata v najboljšem interesu otroka, ga identificirata in ugotovita njegovo starost. Ker tega niso storili, ampak je šlo za sistematični izgon (poleg prej omenjenega nasilja), pravijo, je bila pritožba vložena.