Po svetu omejujejo cepljenje z AstraZeneco: to so zadnje smernice

Po objavi ugotovitev Evropske agencije za zdravila (Ema) je več držav omejilo cepljenje s cepivom AstraZenece. Španija in Italija bosta z njim cepili le starejše od 60, Belgija pa starejše od 55 let. Ema je v sredo javnosti sporočila, da je treba neobičajne krvne strdke v kombinaciji z nizko ravnijo trombocitov opredeliti kot zelo redke stranske učinke cepiva. Večina dosedanjih primerov se je pojavila pri ženskah, mlajših od 60 let. A na podlagi trenutno razpoložljivih dognanj Ema ne more potrditi posebnih dejavnikov tveganja, kot sta starost ali spol.Obenem Ema še kar trdi, da koristi ostajajo večje od tveganj, in pristojne poziva k nadaljnji uporabi cepiva. Po objavi so se sestali ministri za zdravje držav članic, ki kljub pozivom k usklajenemu delovanju niso dosegli dogovora o skupnih smernicah glede uporabe cepiva.Več držav se je sicer po sporočili Eme že odločilo uvesti omejitve. Španska zdravstvena ministricaje denimo povedala, da bodo bodo s cepivom AstraZenece cepili le starejše od 60 let. Podobno je sporočila Italija, ki je bila ena izmed več držav EU, ki so že minuli mesec začasno prekinile cepljenje s tem cepivom. Kot je v sredo dejal, ki vodi skupino strokovnjakov, ki vladi svetuje glede novega koronavirusa, cepljenje priporočajo za starejše od 60 let.Kot je izpostavil Locatelli, podatki glede krvnih strdkov kažejo zgolj na povezavo s cepljenjem s prvim odmerkom. Težav s prejemom drugega odmerka za mlajše od 60 let tako po njegovih besedah ne bi smelo biti.Tudi Belgija se je odločila za omejeno cepljenje s cepivom AstraZenece. Kot so sporočile zdravstvene oblasti, bodo pri starostni skupini med 18 in 55 leti cepivo nadomestili z drugim, medtem ko se bodo cepljenja pri starejših od 55 let nadaljevala z vsemi cepivi. »Po 56. letu cepljenje bistveno zmanjša verjetnost hospitalizacije in smrti, medtem ko pričakovani sekundarni učinki ostajajo izjemno redki,« so v izjavi sporočile zdravstvene oblasti.V Evropi sicer v različnih državah že dlje časa veljajo različna pravila glede cepljenja s cepivom AstraZenece. Nemčija in Nizozemska denimo priporočata zgolj cepljenje starejših od 60 let, Francija je spodnjo mejo postavila pri 55 letih, medtem ko na Otoku cepljenje z njo po novem priporočajo starejšim od 30 let.