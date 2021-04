Bojana Beović: Predlagali smo ustavitev cepljenja mlajših s cepivom AstraZenece

Cepili bodo starejše od 60

Vodja posvetovalne skupine za cepljenjeje za POP TV povedala, da posvetovalna skupina predlaga ustavitev cepljenja mlajše populacije s cepivom AstraZenece, dokler se ne razjasnijo dileme glede resnih neželenih učinkov tega cepiva. Medtem se v Sloveniji začenja cepljenje starejših od 60 let.Kot je dejala Beovićeva, bodo ob začetku cepljenja starejših od 60 let sočasno »za nekaj časa počakali, da se razjasnijo nekatere dileme glede varnosti cepiva AstraZeneca pri mlajših ljudeh. V tem času bomo cepljenje pri mlajših zadržali«.Skrb po vsem svetu vzbujajo novi pojavi tromboz v povezavi s cepivom AstraZenece. Beovićeva je pojasnila, da »vzročna povezava seveda ni dobro dokazana. Res pa je, da je narejenih nekaj korakov naprej in da je videti, da gre pretežno za ženske. Pri nekaterih bolnikih so našli protitelesa proti trombocitom«.Na vprašanje, kaj napotek posvetovalne skupine za cepljenje pomeni za mlajše, ki so že prejeli prvi odmerek AstraZenece, pa je vodja posvetovalne skupine odgovorila, da trenutno še ne vedo: »Dobro je, da je naslednja doza po 12 tednih, ne prej, ker je učinkovitost s tem boljša. Tako da se nam ne mudi. In v tem času bo sprejeta odločitev, kaj narediti z drugim odmerkom.«V prihodnjem tednu bosta po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v Slovenijo predvidoma prispeli dve pošiljki cepiv proti covidu-19, skupaj skoraj 53.000 odmerkov. Tako bodo v prihodnjem tednu cepili vse starostne skupine, starejše od 60 let.NIJZ sicer predlaga, da se cepivi proti covidu-19 Pfizerja in BioNTecha ter Moderne uporabljata za cepljenje oseb, starih 65 let in več, posebej ranljive kronične bolnike ter oskrbovance domov starejših. Uporabo cepiva AstraZenece predlagajo za cepljenje oseb med 60. in 64. letom, pa tudi za starejše, če izrazijo interes za cepljenje s tem cepivom.Po novih poročilih o krvnih strdkih je sicer cepljenje proti covidu-19 s cepivom britansko-švedskega podjetja AstraZeneca za mlajše od 60 let pred dnevi začasno ustavila Nizozemska, pred tem je tudi nemška stalna komisija za cepiva (Stiko) začasno priporočila cepivo proti covidu-19 družbe AstraZeneca le za starejše od 60 let.Evropska agencija za zdravila (Ema) naj bi novo priporočilo glede tega cepiva podala v sredo.