Obraz mu je zmrznil, bil je moker od znoja. Putin dijakinji postavil le eno vprašanje (VIDEO)

Videoposnetek ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je nastal med obiskom šole v Tuvi, je postal predmet razprave na družbenih omrežjih, potem ko ga je delil nekdanji svetovalec ukrajinskega notranjega ministra Anton Geraščenko.

Video prikazuje Putina v šoli, ko se pogovarja z zaposlenimi in dijaki. Posebej je bil opazen trenutek, ko se Putin pogovarja z dijakinjo.

Putin sprašuje, direktor šole je v paniki

Deklica: »Tukaj bom šla v šolo, ko bom začela sedmi razred.«

Putin: »Ali je daleč od vaše hiše?«

Dekle: »No, dovolj daleč je. Dva kilometra.«

V tistem trenutku je na posnetku videti ravnatelja, ki prvi skoči in deklici z glavo nakaže, naj ne pove, kako daleč živi od šole. Ko je Putinu vendarle odgovorila na vprašanje, je režiser panično zmajal z glavo in takoj skočil v pogovor s Putinom, ki se je zdaj obrnil k njemu.

Putin: »Kako bodo otroci prišli v šolo?«

Direktor: »No, avtobus in marshrutka (minibus) bosta, pa tudi ...«

Tam se pogovora ne sliši več, ker ravnatelj šole nervozno momlja in se obrača na več strani po prostoru. Vidi se, da skuša prepričati Putina, da bo prevoz organiziran.

Rdeča preproga

Uporabniki družbenih omrežij so še posebej opazili režiserjev obrazni izraz, ko je ugotovil, da bo Putin razočaran nad odgovorom dekleta. Po obisku v Tuvi se je ruski predsednik odpravil v Mongolijo, kjer so ga na letališču toplo sprejeli.

Ta obisk je bil sporen, ker je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) v Haagu izdalo nalog za Putina zaradi obtožb, da je ustvaril temno mrežo deportacije ukrajinskih otrok v Rusijo.

Mongolija je podpisnica Rimskega statuta, kar pomeni, da bi morala lokalna policija aretirati Putina, ko je pristal. Vendar se to ni zgodilo. Namesto lisic ga je pričakala rdeča preproga. Tiskovni predstavnik mongolske vlade je dejal, da je njegova država v razmerah energetske odvisnosti, zaradi česar je težko aretirati Putina po nalogu Mednarodnega kazenskega sodišča.

»Mongolija uvozi 95 odstotkov svojih naftnih proizvodov in več kot 20 odstotkov električne energije iz naših neposrednih sosed Rusije in Kitajske. Te zaloge so ključne za naše preživetje in obstoj naših ljudi,« je za Politiko povedal tiskovni predstavnik vlade.

Dodal je, da je Mongolija »v vseh svojih diplomatskih odnosih vedno sledila politiki nevtralnosti«, kar potrjujejo njene uradne izjave, poroča mondo.rs.