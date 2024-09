Putinovi po znanem Hrvatu poimenovali ulico v mestu, kjer se je zgodil pokol učencev

Pokojni zagrebški župan Milan Bandić je v Rusiji dobil svojo ulico. Počastilo ga je mesto Beslan v kavkaški republiki Severni Osetiji. Dijaki šole, ki je bila žrtev enega najhujših terorističnih napadov v novejši zgodovini, so namreč na povabilo nekdanjega župana Bandića poletne počitnice preživeli na Jadranu, navajajo hrvaški mediji.

V Beslanu ubitih 186 učencev

»Milan Bandić je človek, ki je bil z nami od prvega dne do konca svojega življenja. Za vse nas, ki smo tukaj, je Hrvaška postala kot drugi dom,« je dejal Acamaz Misikov, priča krize s talci. Star je bil sedem let, ko so islamisti iz Čečenije vdrli v njegovo šolo. Po posredovanju ruskih specialnih enot je prišlo do pokola. Pobitih je bilo 186 učencev.

»Leta 2005, torej manj kot leto dni po tragediji, je mesto Zagreb povabilo 50 otrok na rehabilitacijo, ki je potekala v domu Rdečega križa v Novem Vinodolskem. To je trajalo do leta 2019, torej 14 let,« je povedal Petar Penava iz Rdečega križa Zagreb.

Avtorja pobude za poimenovanje ulice sta združenje Matere Beslana in nekdanji direktor Lukoila v Zagrebu, ki trdi, da je bil velik prijatelj in občudovalec Milana Bandića. »To je bila zasebna pobuda, nima nobene zveze s politiko,« je povedal podjetnik Nikolaj Ivčikov.

Milan Bandić je spodbujal tesne vezi z ruskimi oblastmi. Za to mu je leta 2018 Vladimir Putin osebno podelil odlikovanje.