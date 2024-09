Začetek novega šolskega leta v Rusiji zaznamuje nov predmet, ki so ga uvedli, in sicer osnove domovinske varnosti in obrambe. Tisti, stari 13 let in več, se bodo učili o bojnih dronih in vojaških pravilih, starejšim otrokom pa bodo celo pokazali, kako ravnati z kalašnikovko.

»Pozdravljam to,« je rekla Anna pred vrati šole v Moskvi, ko je pravkar odložila vnuka, navaja Sky News.

Olga, druga babica, se je strinjala: »To je super. Osnovna vojaška izobrazba je pomembna. V mojih časih smo kalašnikovko sestavili v minuti. Mislim, da otroci to potrebujejo,«.

Na novo spisani učbeniki

Novi učni načrt je del nenehnih poskusov Rusije, da oblikuje način, kako družba gleda na vojno v Ukrajini – kot na obrambno akcijo proti zahodni agresiji in domnevno osvoboditev fašistične države. Kremelj je na novo napisal zgodovinske učbenike in v poglavju o tako imenovani posebni vojaški operaciji je citat predsednika Vladimirja Putina, ki trdi, da Rusija ni začela vojne.