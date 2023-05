Nova sumljiva smrt: Putinu se je zameril s to izjavo, ga je dal predsednik umoriti?

Namestnik ruskega ministra za znanost, domnevno kritik invazije na Ukrajino, je umrl v starosti 46 let, potem ko je v soboto hudo zbolel na letu v Moskvo.

Pjotr ​​Kučerenko se je vračal s službenega potovanja na Kubo, ko je moralo letalo nenadoma pristati v južni Rusiji, so potrdili na ministrstvu za znanost in visoko šolstvo. Zdravniki, ki so prispeli na letalo, da bi mu pomagali, so ga poskušali oživiti, vendar ga niso mogli rešiti. Njegova družina je dejala, da je bila smrt povezana s srčno boleznijo, vendar naj bi vseeno opravili obdukcijo.

Nedavno svetoval prijatelju, naj pobegne iz Rusije in reši družino

Po objavi njegove smrti je neodvisni novinar Roman Super zapisal, da je tik pred tragičnim dogodkom njegov prijatelj zasebno govoril z njim o nezmožnosti pobega iz Rusije po »fašistični invaziji« na Ukrajino, poroča Daily Mail. Super je rekel, da mu je minister rekel, naj gre in reši svojo družino. »Čez leto dni sploh ne boste več prepoznali Rusije. Pojdite in naredite pravo stvar.«

Hkrati jemljem pomirjevala in antidepresive. Zanič je, a ne pomaga kaj dosti.

Novinar ga je vprašal, ali namerava oditi sam, Kučerenko pa naj bi odgovoril, da žal ne more. »Jemljejo nam potne liste. In ni kraja na svetu, kjer bi bil namestnik ruskega ministra po tej fašistični invaziji dobrodošel.«