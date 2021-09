New York obmolknil, odmevala so le imena žrtev (FOTO)

Na 20. obletnico terorističnih napadov v ZDA se je zunanji minister Anže Logar skupaj z začasno odpravnico poslov ameriškega veleposlaništva Susan Falatko poklonil spominu na skoraj 3000 nedolžnih ljudi, ki so izgubili življenja v seriji zločinskih dejanj skrajnežev Al Kaide v New Yorku. »11. september 2001 je usodno spremenil celotni svet. Napadene niso bile le ZDA, ampak tudi transatlantsko zavezništvo in vsi, ki prisegamo na obče človeške vrednote miru, varnosti, svobode, dostojanstva in strpnosti. Šlo je za poskus zloma duha, toda namesto tega je zavezništvo postalo močnejše in bolj enotno,« je povedal Logar.

V ZDA so se začele spominske slovesnosti ob 20. obletnici terorističnih napadov, ki so 11. septembra 2001 pretresli državo in ves svet. Pod strogimi varnostnimi ukrepi se je kot prvi začel dogodek v New Yorku, kjer so se žrtvam najprej poklonili z minuto molka. V nadaljevanju svojci berejo imena žrtev.Slovesnosti v New Yorku potekajo na t. i. točki nič na Manhattnu, kjer so napadalci iz vrst teroristične skupine Al Kaida z letaloma treščili v dvojčka Svetovnega trgovinskega centra. Na čelu slovesnosti je ameriški predsednik, ob katerem sta še nekdanja predsednikainZbrani so se žrtvam najprej poklonili z minuto tišine, in sicer točno ob 8.46 po lokalnem času, ko je pred 20 leti prvo od letal treščilo v severni stolp.Prav v New Yorku je bilo največ žrtev terorističnih napadov tega dne. Umrlo je 2753 ljudi, od tega 343 gasilcev in reševalcev, ki so pomagali evakuirati napadeni zgradbi.Še eno letalo je treščilo v Pentagon, četrto, namenjeno na kongresno palačo v Washingtonu, se je po uporu potnikov zrušilo na polje v Pensilvaniji. V Pentagonu je umrlo 184 ljudi, v Pensilvaniji pa 40.Tudi na preostalih dveh prizoriščih se bodo kasneje danes s slovesnostma poklonili žrtvam. Obeh se bo udeležil tudi predsednik Biden.