Posnetek razkriva njegove zadnje besede pred smrtjo (VIDEO)

Trenutki, ki si jih bo zapomnil ves svet. FOTO: Reuters

Zadnje besede

Danes se svet spominja dneva, ko je v terorističnem napadu Al Kaide v Ameriki umrlo kar 3000 ljudi. Okoli 20 teroristov je skrbno načrtovalo ugrabitve letal in jih zrušilo na izbrane cilje. Med glavnimi sta bila znamenita dvojčka v New Yorku, ki sta bila v dopoldanskem času polna ljudi. Prvo letalo je ob 8.46 zadelo severni stolp. Najprej se niti v medijih ni vedelo, kaj se je pripetilo, nekateri so namreč mislili, da gre za nesrečo manjšega letala, a sledilo je kruto spoznanje, da gre za skrbno načrtovan napad, saj je med oddajanjem televizijskih hiš v živo v drugi stolp treščilo še eno potniško letalo (še eno letalo so zrušili na stavbo Pentagona, četrto, na katerem so se potniki uprli, pa je strmoglavilo na polje v Pensilvaniji in ni doseglo cilja – kongres). Eksplozija je bila silovita, mnogi so ostali ujeti v stavbah. Klicali so na pomoč, kaj kmalu pa so se mnogi med njimi zavedeli, da jih iz te pasti ne bodo rešili. Prvi od dvojčkov Svetovnega trgovinskega centra (STC) se je vdal minuto pred 10. uro, drugi pa 29 minut kasneje.Po napadu so nastali številni dokumentarci. Spodaj pripenjamo enega, v katerem so objavili travmatične posnetke ujetnikov iz dvojčkov, njihove poslednje klice na pomoč, njihova slovesa od svojcev in prijateljev ...Med tistimi, ki jim je uspelo dobiti zvezo, je bil. Po prvi eksploziji je družina vedela, da je ujet v stolpu, kjer je čakal na pomoč. Z njim so bili na zvezi prek telefona. Skušali so ga pomiriti in potolažiti, skupaj z njim so skušali najti način, kako ga rešiti. A v njegovem glasu je bilo slišati, da so razmere vse slabše, na koncu pa je v zasebnem pogovoru s prijateljemizrekel prošnjo, naj ta pazi na njegovo ženo in otroke. Shimmyjeva ženaje neizmerno hvaležna, da je svoje zadnje trenutke preživel med pogovorom z ljudmi, ki so mu bili blizu.Dokumentarec predvaja tudi klic na urgentno številko, ki se je zgodil v trenutku rušenja enega od dvojčkov. Klical je oče treh otrok,. Del posnetka so predvajali na sodišču, saj so želeli pokazati, kako hudo so trpele žrtve, ujete v rušečih se stavbah.»Polno dima je, res je slabo. 105. nadstropje, dvojčka.« Sogovornik ga skuša pomiriti in mu reče, da bo pomoč prišla. »Kar naprej to govorite, ampak res je veliko dima. Komaj še diham. Kje ste, v katerem nadstropju?« Nekdo na drugi strani telefonske povezave mu odvrne, da so na poti, a Kevina ni prepričal: »Ne zdi se mi, da je tako. Imam majhne otroke ... Celi kup nas je tukaj. Vem, da imate veliko dela, ampak mi smo tukaj na vrhu. Dim se dviga, smo pri oknu. Dajte no, komaj še diham, vidim več ne ... « Operater ga skuša pomiriti, Kevin pa je obupan: »Vam je to lahko reči, ko sedite v klimatizirani pisarni ... Res je hudo, vse je črno. Mladi smo, ne želimo si umreti.« Nato se v posnetku sliši globoko dihanje, pa ponovno glas, da trojica gleda proti finančnemu centru in da sta okni razbiti. Takrat pa je na posnetku zašumelo: nebotičnik, iz katerega je klical Kevin, se je sesedel., ki je ostala brez moža in najboljšega prijatelja,pripoveduje, da jo njegove besede preganjajo. Vsem pa želi sporočiti le eno: »Življenje je kratko. Nikoli ne veste, kdaj boste izgubili ljubljene. Zato jim v vsakem trenutku, ki ga imate z njimi, izkažite veliko ljubezni. To je najpomembnejše v življenju.«